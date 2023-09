El Barça entrega cuatro cajas de documentos al juez, ninguno firmado por Negreira padre

El FC Barcelona ha entregado al juez Joaquín Aguirre, que investiga los pagos del club al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enriquez Negreira, cuato cajas con ducumentación, entre las que se encuentran los originales de los 647 informes técnicos de los colegiados que pitaron entre el 2014 y 2018 y que fueron facturados por las empresas del exdirigente arbitral y de su hijo, Javier Enríquez Romero, según ha podido comprobar EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. Muchos de estos informes no refleja la autoría de los mismos. En el listado no aparece informe alguno del principal imputado en la causa: Enriquez Negreira. El club azulgrana ha reconocido que no se han localizado esos documentos que soportaran las facturas porque posiblemente al cabo de un tiempo se hubieran destruído.

Enriquez Negreira reconoció ante la inspección de la Agencia Tributaria que el Barça le pagaba, a través de una empresa, Dasnil, por asesoramiento técnico", pues el FC Barcelona "quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra", es decir, que "todo fuera neutral". El Sevilla estalla contra el Barça por el caso Negreira y se niega a pisar el palco de Montjuïc Pero esos informes no se descarta que fueran verbales, no han aparecido. Sus contactos en la entidad, admitió en esa declaración, eran los entonces presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los dos exaltos cargos investigados. Por esta labor, empresas de él y de su hijo cobraron del Barça más de siete millones durante 18 años. Entre los papeles hay informes y una comparativa de penaltis y tarjetas del Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid El FC Barcelona, por lo tanto, ha entregado al juez los 647 informes y 40 cedés a los que el actual presidente del club, Joan Laporta, se refirió en su rueda de prensa del 17 de abril pasado. En las cuatro cajas, además, se ha incluido un fichero ordenados aflabéticamente por apellidos de colegiados, "desplegables" de estadística del Barça y del Real Madrid de la temporad 2017-2018, con un resumen de visionados de los partidos con análisis arbitral, así como una comparativa de penaltis y tarjetas del FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid y un estudios de los "errores" arbitrales en la Copa del Rey de esa misma temporada. El juez Aguirre ya ha trasladado a la Guardia Civil todos esta documentación para su análisis. Esta labor se suma al rastreo tanto de cuentas bancarias como al material que se incautó este jueves en el Comité Técnico de Árbitros en la Federación Española de Fútbol. La Guardia Civil registra el Comité Técnico de Árbitros en busca de papeles del caso Negreira Estructura ejecutiva y financiera El juez también solicitó al FC Barcelona otros datos importantes para la investigaciòn y, sobre todo, para acabar de acotar las posibles responsabilidades penales. En concreto, el togado requirió al club de que se identificaran las personas que han compuesto "la estructura ejecutiva" de la entidad, de los máximos responsables deportivos, de los directores generales y financieros y de "cualquier otro cargo indendientemente de la denominación" que tenga la "capacidad para ejecutar las decisiones estratégicas". El magistrado tambiéns se ha interasado por la "estructura y órgano de control" de compliance (órgano que vela por el cumplimiento normativo" y los informes emitidos. Las fuentes consultadas por este diario han asegurado que el club ya ha presentado en el juzgado estos datos. Por otro lado, fuentes de la investigación han precisado que la Guardia Civil está "satisfecha" con el resultado de la entrada y registro efectuada este jueves en el Comité Técnico de Árbitro (CTA), cuyas dependencias están en la Federación Española de Fútbol, en Las Rozas (Madrid). Durante el operativo de 10 horas, los agentes se incautaron de documentación referente a Enriquez Negreira y a sus decisiones como vicepresidente del organismo.