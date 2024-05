Montserrat manté les distàncies amb Quart A i Marquesat

Faura, Montserrat, Quart A i Marquesat van sumar la victòria a la novena jornada del 49 Campionat Autonòmic de galotxa carrer - Trofeu El Corte Inglés. Després de superar l’equador de la fase regular de la competició, Montserrat, Quart A i Marquesat ocupen les primeres places, amb un estret marge entre els tres.

Godelleta no va poder fer cap joc davant el líder de la competició, Montserrat (0-70), com també Espai Aforo Quart B, que va caure per 30 - 70 contra Quart A.

Marquesat es va emportar la victòria contra Foios per 70-25. Els d’Alfarp continuen amb la persecució amb sols 3 punts de diferència del primer lloc i a 1 del segon classificat.

Per la seua part, Faura va aconseguir el triomf davant un rival difícil, Albuixech. Els de les Valls van acabar emportant-se la partida per 55-70. Tot i la derrota, els albuixequers han pujat al quart lloc amb 12 punts.

Pel que fa a la modalitat en trinquet, Massalfassar Massamagrell segueixen al capdavant de la classificació després de quatre jornades. En el grup A, Massalfassar va véncer 70 per 20 el Trinquet de Torrent A.

A més a més, La Baronia A va aconseguir el seu segon triomf consecutiu davant el Traverauto Riba-roja per un ajustat 65 per 70. Quant al grup B, Camisolar Massamagrell segueix líder destacat en superar amb claredat a Guadassuar per un 70 per 20.