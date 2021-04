Cuando habla el presidente de Mercadona, Juan Roig, siempre deja grandes titulares. Y más hoy, que ha sido la rueda de prensa anual en la que ha presentado los resultados de la compañía en el ejercicio anterior: Mercadona ganó 727 millones de euros en 2020. A pesar de las incertidumbres que ha dejado la pandemia, Roig ha demostrado "más ganas que nunca" de afrontar el futuro, ha comentado en tono optimista durante la presentación.

Más allá de hablar de los beneficios de la compañía valenciana en 2020, ha hablado de otras cuestiones como la Superliga, su expansión en Portugal, el uso del plástico o las futuras oficinas de Mercadona en Albalat. Estas son las mejores frases:

Superliga

Respecto a la Superliga, ha dicho: "Eso mi hermano Fernando". Indicando que se le preguntase a su hermano Fernando Roig, presidente del Villarreal. Precisamente, Fernando Roig ha manifestado sobre una hipotética exclusión de la competición doméstica del Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid -tres participantes españoles en la futura Superliga- que "no se expulsa a nadie de LaLiga, se van ellos. Yo no he hablado con nadie de estos tres clubes".

Expansión en Portugal:

Tenemos que ser más portugueses, conocer más las costumbres y las necesidades de los consumidores de Portugal".

Idea de empresa

"Las empresas tienen que ganar dinero, pero no es saludable que el principal propósito sea ganar dinero".

"Pagar impuestos es un orgullo, los que toca"; "si queremos servicios públicos, justicia universal, sanidad universal y formación universal, hay que pagar impuestos, y para nosotros es un orgullo pagar, otra cosa es cómo se gestionan".

"Siempre decimos que somos competidores pero no enemigos, hemos intercambiado mucha información con el sector y hemos compartido nuestras preocupaciones".

Estallido de la pandemia

Cuando estalló la pandemia, "pensamos ¿qué podemos hacer? Como Machado, 'caminante no hay camino, se hace camino al andar'. Y nosotros añadimos, 'si sabes adónde vas'".

"Les dije a los miembros del comité -de dirección de Mercadona-: aquí presencial, online no, no os veo la cara; al principio hubo un amago de rebelión interna, pero en un mes hicimos once comités extraordinarios"

"La covid nos unió más a todos los trabajadores de Mercadona porque estábamos haciendo lo máximo posible"

Futuras oficinas

Sobre las futuras oficinas de Mercadona en Albalat: "Parecen las obras de El Escorial, cuesta muchísimo, sobre todo las licencias".

Reciclaje del plástico

Sobre la Estrategia 6.25 de residuo plástico: "Como empresa queremos cuidar la Tierra, además de que la legislación nos obligue, es que el planeta es un ser vivo y hay que cuidarlo para generaciones posteriores".

-"El plástico no es ni bueno ni malo, es como el cuchillo, si lo utilizas para matar a gente es muy malo, si es para cortar el pan, es bueno"; "cuando lo utilizamos en plan desperdicio, está mal, cuando se recicla, está bien".