La Comunitat Valenciana tiene este jueves en Fitur su día grande, una jornada en la que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha estado presente en los stands de los distintos destinos de la autonomía presentes en la feria madrileña, en los que ha conversado con representantes y autoridades. Antes de ello, y junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, el jefe del Consell ha querido lanzar un mensaje positivo en relación al certamen, destacando que la Comunitat llega "con fuerza, esperanza e ilusión" para conseguir que 2023 sea un año histórico y superemos cifras del 2019".

En este sentido, Puig ha remarcado la importancia y la "potencialidad" de una actividad del sector "que cada día está innovando y que se ha capitalizado en todo el territorio", mostrando con ello "la potencialidad que tiene el nuevo turismo (el que va más allá del sol y playa y que apuesta, por ejemplo, por las experiencias) para la Comunitat Valenciana". "Atrás quedó la Feria de las vanidades. Esta es una feria profesional en la que el negocio está al alcance de todas las posibilidades", ha remarcado.

Sobre este impulso de negocio, Puig ha destacado que desde la Generalitat "posibilitamos que se pueda hacer", pero "los protagonistas de la feria que son las empresas y los destinos", que son los que cierran los negocios.

Fe en el Imserso

Por otro lado, al ser preguntado por el Imserso, Puig ha destacado que hay un "alineamiento claro entre la ministra de Turismo [Reyes Maroto] y la Generalitat", poniendo en valor que fue el Consell el que "se puso del lado de los empresarios en la reivindicación y en la actuación" siendo "la única comunidad de España que estamos reforzando el programa del Imserso porque lo que se trata es de garantizar los puestos de trabajo" y que en temporada baja "no disminuyan los puestos de trabajo [alrededor de 185.000] ni los hoteles tengan que cerrar.

Ante ello ha pedido al Gobierno central "que tenga fe en un gran proyecto" como el Imserso y que evite que se tenga que vender por debajo del coste.

En relación a la tasa turística, el jefe del Consell ha destacado que es una "posibilidad" que tienen los ayuntamientos, pero "la mayoría han decidido que no la aplicarán y no hay problema". "Está en otros países europeos pero nosotros no vemos oportuna su aplicación", ha añadido.

El transvase Tajo-Segura

Fuera del ámbito turístico, Puig ha hablado también del trasvase Tajo-Segura y la decisión del Ejecutivo central de no mantenerlo en marcha. Aunque no hay novedad, al respecto ha sintetizado que se han presentado alegaciones "pensando en el interés general de la Comunitat Valenciana" pero que la Generalitat es "respetuosa con todos los estamentos de las instituciones", incluido el Consejo de Estado que debe decidir al respecto tras el recurso valenciano. "El Plan A y el B es siempre encontrar una solución para el agua, pero el Tajo-Segura es irrenunciable", ha enfatizado el presidente.