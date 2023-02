Carlos Faubel: «El Ere de Ford será importante y con una compleja negociación»

Han recibido un gran aval en las elecciones sindicales pese a llevar décadas siendo mayoritarios. ¿Se lo esperaban?

En un momento complicado, la inmensa mayoría de la plantilla ha sido consciente de la situación que atraviesa la industria del automóvil y Ford en concreto y de lo difícil que han sido las negociaciones. Es lo que creo que ha refrendado la plantilla, que ha valorado al que se ha remangado, ha afrontado una situación difícil y se lo ha explicado al conjunto de los trabajadores. En las últimas semanas íbamos recibiendo ya ese apoyo de buena parte de los trabajadores, diciéndonos que estaban con nosotros. Y también al final el resultado es un refrendo para lo que viene, porque saben que quedan situaciones aún por negociar y nos han dado ese respaldo.

El primer reto será el Ere que se avecina en los próximos meses. ¿Se sabe ya cuándo?

Se va a dar más pronto que tarde. Tenemos la marcha de dos vehículos [el S-Max y el Galaxy a finales de marzo] y un Erte en vigor que puede afectar a un número importante de trabajadores diariamente. Si no aumentan los planes de producción, que parece que no a va a ser, pronto nos vamos a ver abocados a negociar un Ere. No creo que sea más allá de la entrada de la primavera.

¿Hay ya previsión de cuántas personas pueden verse afectadas?

Aún no se sabe. Hay que esperar a ver los números que finalmente nos traslade la dirección pero no va a ser corto. Creo que será numeroso, importante. Y la negociación será compleja.

¿Se puede sobrevivir hasta los eléctricos que se prevén en 2026 solo con el Kuga y manteniendo unas condiciones óptimas para la plantilla?

Ese va a ser otro objetivo difícil que perseguimos y que esperamos conseguir. Va a ser una travesía complicada, en la que vamos a tener que buscar diferentes alternativas de las que llevamos avisando tiempo, como la del Mecanismo RED [que tiene una prestación especifica y que no consume paro] porque muy posiblemente llegue un momento en que sea necesario. También creo que habrá que acudir a planes formativos para esa nueva era del automóvil donde los trabajadores se tendrán que poner al día de nuevas tecnologías. Todo eso va a estar ahí y van a ser negociaciones muy importantes con la empresa que sienten la base para una fábrica que esperemos que dure muchos años.

¿Qué pilares ven inamovibles en ese camino hacia la electrificación?

Mantener el mayor número de empleos posibles, que la gente más joven que quede en fábrica pueda consolidar su proyecto de vida aquí en Ford y que las salidas que tengamos que afrontar sean todas con carácter voluntario, ninguna sea traumática. Y luego mantener unas condiciones laborales dignas e ir recuperando terreno en los próximos años.

La victoria sindical viene ligada ineludiblemente al acuerdo que permitió a la planta sobrevivir. Tras ello, ¿saben cuando se conocerá ese primer modelo eléctrico de la nueva Almussafes?

Vamos a reclamar en los próximos meses y esperamos que de aquí a verano la compañía desde Estados Unidos nos vaya diciendo ya algunas cosas y que nos marque fechas, sobre todo, de inicio de las inversiones. Está deshojando la margarita un poco sobre qué modelos produce o qué nombre les pone, pero lo fundamental creo que es saber el tema de las inversiones. Tenemos la garantía de que seremos la fábrica electrificada de Ford en Europa por excelencia y la gente ha visto que no había ningún farol. Ahora lo que nos toca es seguir esa senda, que en el 2026 llegarán los eléctricos y tenemos que saber cuándo empezaremos a producir, cuando llegan las inversiones, etc.

¿Cómo se vería que fuera el Mustang Mach-e el elegido?

Vamos a ver si finalmente se toma esa decisión. Pero al final, a nosotros más que la ilusión de que sea el Mustang o no, lo que nos preocupa desde UGT es que sea un modelo que triunfe en el mercado y que, por tanto, garantice empleo que al fin y al cabo es nuestro principal objetivo. Si es el Mustang bienvenido, pero lo importante es que tenga éxito.

¿Un modelo con el que recuperar esa senda de éxito del Fiesta y sus grandes ventas?

Claro, pero en el futuro no se llegará a esos niveles que comentas porque habían muchos menos fabricantes y muchos menos modelos en el mercado. Sí es cierto que el Mustang es un emblema de Ford, reconocido y apreciado por una parte importante del público y vamos a ver si finalmente se da la decisión.

Parece que poco a poco el Erte va siendo menos dañino para la producción de la planta. ¿Hasta cuando teme que dure?

Esperamos que durante este año desaparezca, se acabe la falta de piezas y podamos recuperar cierta normalidad. Imagino que cuando se haga la prospección de los planes de producción para todo el año quizás podamos mejorar. Es complicado pensar en el medio y largo plazo en cómo será el valle hasta que lleguen los eléctricos. Vamos a ver conforme vayamos perdiendo los modelos que escenario tenemos. Pero por eso queremos mecanismos de protección, para afrontar una transición con las mayores garantías posibles.