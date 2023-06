El sector de la automoción ha sufrido durante los últimos años una crisis de suministros que ha lastrado considerablemente la producción de las factorías. Es lo que ha venido sucediendo, sin ir más lejos, en Ford Almussafes, planta que desde 2020 cuenta con un expediente de regulación temporal de empleo (Erte) –que caduca a priori a finales de este mes de junio sin que se sepa aún si se renovará o no– debido a que los problemas logísticos no han desaparecido. Y la última prueba de estas complicaciones en los suministros se está viviendo en relación a la furgoneta Transit Connect.

Según ha podido saber este diario por fuentes conocedoras de la situación productiva de la factoría, hasta el pasado jueves un volumen cercano a las 4.600 unidades de este modelo se encontraban sin poder ser completadas debido a la escasez de una pieza. Este componente sería, según añaden las citadas fuentes, un módulo de remolque conocido como ‘TRM’ perteneciente a la red de comunicación del sistema eléctrico de esta furgoneta de la multinacional estadounidense.

Escasez durante semanas

Actualmente, Almussafes fabrica en torno a 300 unidades de este vehículo por día dentro de su sistema B de producción, que actualmente funciona solo en el turno de mañanas por el Erte. A este ritmo de fabricación, por tanto, la acumulación de furgonetas a falta de la pieza se habría estado fraguando durante las últimas semanas. Según apuntan las fuentes, estas Transit Connect se estarían dejando aparcadas tanto en Almussafes como en la campa de la firma del óvalo en Cheste para que, cuando se tenga mayor disponibilidad del módulo, poder finalmente terminarlas por completo.

En este sentido, no hay que olvidar que justo esta furgoneta fue el modelo –de los dos que todavía resisten en la fábrica, junto a un Kuga que se ha convertido en un atractivo al alza para la compañía por tener unas ventas en crecimiento– que se quedó sin producir una sola unidad durante dos semanas del pasado mes de mayo (entre los días 15 y el 26) a causa de esos problemas en la cadena de suministros. Toda esta situación, además, se produce en un momento complejo a nivel productivo tanto para la factoría como para la furgoneta en particular a la espera de conocer una inversión eléctrica sin todavía una fecha clara de comienzo. No en vano, la planta valenciana acumulaba un descenso en unidades producidas del 12 % hasta la última semana de mayo respecto al mismo periodo del año pasado, aunque la furgoneta había rebajado sus números el doble, en casi un 24 %.

Próxima generación

Por otro lado, se sabe que la próxima generación de la Transit Connect no se realizará en Almussafes. En esta línea, fuentes en la planta consultadas hace varias semanas apuntaban ya a que la multinacional estaría barajando un adiós de la furgoneta tras el verano, aunque Ford aún no ha facilitado una fecha oficial de salida de la planta. Solo el tiempo, por tanto, dirá su final exacto.