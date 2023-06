Más de 250 profesionales del Marketing se han dado cita en la XII Noche Mediterránea del Marketing que ha puesto de relieve la importancia del Marketing como agente de cambio y transformación en el tejido empresarial de la Comunitat. Y en la que se ha defendido de forma activa el posicionamiento de la Dirección de Marketing en los Comités de Dirección de las compañías.

En esta gala se han entregado los Premios MIA 2023, organizados por el Club de Marketing del Mediterráneo (CMM) que reconocen las mejores acciones de marketing realizadas por empresas, marcas, instituciones y profesionales del Marketing que se salen de lo preestablecido para encontrar nuevas oportunidades y son capaces de pensar a lo grande. Los premiados han sido seleccionados por un jurado de ocho profesionales del Marketing, por una parte vinculados a la Junta Directiva del CMM y por otra, de forma externa.

Esta XII Noche Mediterránea del Marketing, bajo el lema “La noche de los que se salen”, ha contado con la presencia de la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Empar Martínez, la directora General de Internalización, María Dolores Parra, la directora General del Aeropuerto de Castellón, Blanca Marín, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Valencia, María José Mainar y la presidenta de la CEV, Eva Blasco.

La velada comenzó con la intervención de la presidenta del Club de Marketing del Mediterráneo, Marta Iranzo que destacó cómo esta asociación “tiene muy claro su papel en la sociedad y el compromiso de los que forman parte de ella”. Y subrayó que el CMM “se acerca a las instituciones no a pedir, sino a dar. A ofrecer nuestro compromiso y conocimiento para hacer que las cosas cambien”.

Premios MIA 2023

En primer lugar se entregó el “Premio MIA a la Innovación impulsado por Caixa Popular” a Vitaldin por su revolucionaria presentación de los complementos nutricionales que son los primeros en formato gummies y mejoran la experiencia del consumidor.

De forma posterior, el “Premio MIA Marketing Social impulsado por Consum” ha sido para Confortauto por su campaña "Es tiempo de hablar de nuestro tiempo” donde reposiciona su red de talleres reflexionando sobre el valor del tiempo, la sostenibilidad y el papel de las mujeres en la sociedad. Con ella ha logrado un cambio social con una mayor presencia de mujeres clientas y empleadas en los talleres y un aumento del reciclaje de neumáticos usados.

En tercer lugar, el “Premio MIA Marketing Internacional impulsado por Pinchaaqui.es” ha sido concedido a Istobal, con más de 50 años de experiencia exportadora, por su exitoso lanzamiento, a nivel global, de un nuevo puente de lavado presentado a su red comercial y de clientes en más de 75 países.

En cuarto lugar, el “Premio MIA Estrategia de Marca impulsado por Zenithbr” ha recaído en Arroz Dacsa por su campaña ‘El Veredicto’, continuando con su estrategia de marca al reinventar el enfoque de su comunicación con propuestas más disruptivas y humorísticas y con la utilización de insights propios de la cultura valenciana para rejuvenecer su público objetivo.

Por su parte, el “Reconocimiento MIA al profesional del año impulsado por Distpublic” se ha otorgado a la Group Brand and Communications Manager de Arroz Dacsa, Lorena Lázaro. Esta profesional del Marketing, con más de 10 años de experiencia en marketing, branding, comunicación y eventos, ha desempeñado roles clave en Arroz Dacsa, donde ha liderado la transformación de la marca hacia una imagen más joven, creativa y digital.

La junta directiva del Club de Marketing del Mediterráneo entregó además el “Reconocimiento especial MIA” a IVEFA (Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar) por todo el trabajo que realiza en el desarrollo del tejido empresarial valenciano familiar y en reconocimiento a su trayectoria como asociación con más de 25 años de historia.

Uno de los momentos más especiales de la XII Noche Mediterránea del Marketing fue la entrega del “Mejor Premio MIA del año impulsado por À Punt” que el público asistente a la gala votó en directo entre los doce finalistas y fue para Arroz Dacsa, marca más galardonada de la velada.

Pensamiento diferencial

Con anterioridad a la entrega de los premios MIA 2023, la velada contó con la ponencia estrella de una de las mentes creativas y de pensamiento diferencial más disruptivas a nivel nacional como es Gonzalo Madrid, socio fundador de la agencia digital Wink que lidera el área de Branded Content y cuenta con el mayor prestigio en este campo en España. Y ha creado proyectos como “Aprendemos Juntos” para BBVA con el que consiguieron un Palmarés de Oro en la Categoría de Mejor Campaña Integrada y un bronce en la Estrategia más Innovadora.

“Lo que mejor aguanta la inflación, no es el precio de un producto, sino la fuerza de una marca", según Gonzalo Madrid

En su intervención reflexionó sobre cómo se construye una marca fuerte y cómo no tiene nada que ver con entender canales, coberturas, frecuencias de publicación, ni influencers, sino con entender lo que es importante para las personas.

“Lo que mejor aguanta la inflación, no es el precio de un producto, sino la fuerza de una marca. Y esta se crea sobre todo pensando en las personas, lo importante, lo auténtico y lo que nos hace diferentes. Realmente no nos importan tantas cosas y las que nos importan, no cambian tanto”, señaló Gonzalo Madrid.

“La noche de los que se salen” estuvo amenizada por la música en directo del grupo Tina & Joe, el colectivo Tape Art Valencia de arte visual, además del racó de À Punt, donde dos artistas siluetistas recortaron los perfiles de las personas que asistieron al evento.

Los premios MIA 2023 han contado con el patrocinio principal del Huerto de Santa María, el patrocinio de À Punt, el impulso de Caixa Popular, Consum, Distpublic, Pinchaaqui.es y Zenithbr y la colaboración de Blau, DP Gràfics, Maslow, Revi y Grupo sanitario Ribera.