El colapso en el canal de Panamá no enciende las alarmas de la economía valenciana

A pesar de la alarma ya encendida en el comercio internacional, los problemas de tráfico de buques que se están viviendo en el canal de Panamá por la escasez de agua no amenaza la economía valenciana. Es el mensaje que lanzaron este jueves preguntados por este diario tanto el Puerto de València como la Cámara de Comercio provincial, señalando que en la actualidad esta congestión no se está notando en las conexiónes comerciales en el exterior de la autonomía.

No en vano, no son enclaves como el valenciano los más señalados ante esta circunstancia. Por ejemplo, uno de los países más afectados por el atasco en el canal centroamericano es Estados Unidos, dado que utiliza esa vía para llegar a Asia desde sus puertos en el este y a Sudamérica en el caso de la costa occidental.

Golpe más local

Por ello, según explicaban desde la autoridad portuaria, está previsto que el golpe -que se puede traducir, avisan desde la OCDE, en retrasos de mercancías o encarecimiento de materias primas, dificultades que desde el Puerto no consideran que puedan llegar a ser "significativas" a nivel valenciano- se note principalmente "en la economía de Panamá y de los países locales". No obstante, insistieron en que "estamos pendientes de su evolución".

Esta falta de afección es una visión que también comparte el presidente de la Cámara, José Vicente Morata, quien remarcó que esta congestión no está teniendo influencia por dos motivos. Por un lado, "porque a los barcos con perecederos se les deja pasar y, por otro, porque los tráficos son menores" en la época estival. En este sentido, respecto al impacto que pueda tener para la economía de la autonomía y su balanza comercial, aseguró que hay rutas "alternativas" al canal y que, además, este no es "un tráfico que afecte de normal en gran medida" al puerto. "No hay una preocupación sobre que la situación actual pueda derivar en una crisis como pasó en Suez", añadió.

Buques a la espera de paso

Más allá del impacto valenciano, la última información dada a conocer por las autoridades del canal en la tarde del pasado martes señalaba que eran aproximadamente 130 los buques que aguardaban para cruzar el paso -cuarenta más que lo que suele ser habitual- , siendo la mayoría de ellos graneleros y gaseros. Este problema se da, además, menos de un mes después de que, a causa de la sequía, las autoridades que gestionan la infraestructura decidieran rebajar de 38 a 32 los buques que cada jornada pueden transitar por ella y de 50 a 44 pies el calado (profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación), lo que obliga a que los barcos deban pasar con menor carga.