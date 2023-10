¿Qué es lo más complicado a la hora de invertir en startups?

En realidad lo más complicado es desinvertir. Porque al final el objetivo es que todo el dinero que te han dado tus inversores se lo puedas devolver multiplicado por tres porque es un negocio donde la liquidez se obtiene a largo plazo. Entonces multiplicando por tres estás sacando una rentabilidad anual de entre un 20 y un 30%, que es lo que se espera de un vehículo sin liquidez como este.

¿Obtienen una rentabilidad anual del 20 %?

El objetivo es el 20 % anual y estar lo más alto posible. Multiplicas por tres la inversión. O sea, si tienes un fondo de 10 millones devuelves 30 millones.

¿Qué porcentaje de startups sobrevive?

Depende desde cuando lo mires. ¿Desde que el emprendedor constituye una empresa o desde que invertimos nosotros como fondo? Por la aceleradora que fundamos pasaron setenta y pico proyectos. Eran iniciativas con tres emprendores con un Power Point que constituían la empresa con nosotros. De esas setenta y pico, diez años después están vivas catorce, con lo que han muerto cerca de sesenta. Sin embargo, en el fondo que abrimos en 2016 invertimos en empresas con dos o tres años de vida y con primeros clientes. Ahí entramos en 28 y siete años después siguen vivas en torno a 20. Hay mucha diferencia entre el nivel de supervivencia de una idea en Power Point a cuando tienen dos años de vida y su primer cliente. Yo diría que gran parte de las startups de los emprendedores mueren tratando de llegar a esos clientes que compran su propuesta de valor. Es verdad, que cuando tienes esos primeros clientes también puedes morir.

Usted se ha aliado con uno de los inversores de referencia en Silicon Valley, Tim Draper. ¿Qué nos diferencia de Estados Unidos a la hora de la inversión?

A ver, yo creo que en general en Europa y en particular en España somos como más conservadores. Se habla mucho del miedo al fracaso. Y en Estados Unidos es verdad que no hay ese miedo al fracaso. Yo diría que en ambas partes, ni desde el emprendedor ni desde el inversor. También son mercados muy diferentes. Hay que entender que en Estados Unidos hay muchas empresas que en el cuarto, quinto o sexto año salen al Nasdaq (mercado bursátil de empresas tecnológicas). Aquí la salida a Bolsa es una quimera. Entonces esto hace que allí sean también más atrevidos porque si la cosa funciona el beneficio es mucho más grande. Estamos hablando de un mercado de cerca de cuatrocientos millones de consumidores con un poder adquisitivo alto.

"Hemos entrado en un fabricante de coches voladores con licencia para hacerlo"

Entonces, ¿es diferente el perfil de inversor?

Sí. El inversor tiene un perfil más conservador porque su desinversión es más improbable y de menos tamaño. Nosotros tendemos a invertir en proyectos más tangibles y más sólidos. En Estados Unidos buscan algo que sea totalmente disruptivo. Estuve discutiendo sobre esto con Tim Draper. Él me dijo: «Oye, es que veo que allí en Europa sois demasiado conservadores. Desmelenaros más». Hay que buscar a los futuros disruptores. Las inversiones que ha hecho Tim Draper son increíbles. Invirtió en Hotmail cuando la mayoría de gente ni siquiera tenía email y cuando pensar que ibas a poder conectarte a tu correo desde cualquier ordenador era una utopía. O en la firma de videoconferencias Skype en los años noventa o en Tesla al principio de los 2000 cuando nadie pensaba en un coche eléctrico o en Twitch (canal de comunicación por vídeo que está en auge). También entró en el bitcoin muy temprano. Nosotros hemos invertido con él en un coche que vuela.

¿Cómo es el proyecto?

Entramos hace dos años y pico. La empresa es Alef Aero y cuando invertimos ya tenían un cacharro de laboratorio con el tamaño de un coche que volaba solo. Digamos un palmo del suelo dentro de un hangar. Ahora ya tienen un coche que vuela en el exterior y dispone de licencia para hacerlo. Están con vuelos experimentales de demostración en zonas poco pobladas de la bahía de San Francisco.Están culminando el prototipo con el proyecto de un ex diseñador de Bugatti.

Ocho hélices

¿Cómo funciona?

Despega como un dron, vuela como un biplano. Dentro de lo que sería el capó del coche lleva hélices. Hay cuatro hélices delante y cuatro detrás de la cabina. Tiene ocho hélices. Despega con sus ocho hélices, luego se gira y vuela con las hélices de frente como si fuera un biplano porque los laterales del coche hacen las veces de alas.

¿A qué precio saldrá al mercado?

Han sacado al mercado el Model A por 300.000 dólares. Ya se pueden hacer reservas y las entregas están previstas para 2026. Han prevendido 3.000 vehículos.

Pero en el futuro, ¿qué precio se supone que puede tener?

A ver, la idea que ellos tienen es que este model A sea como hizo Tesla en su día con el Model S. Su intención es poder sacar más tarde uno más accesible que cueste unos 50.000 dólares. El vehículo que está en pruebas tiene una autonomía de dos horas de vuelo en las que puede recorrer 200 kilómetros. Va a cien kilómetros por hora.

San Francisco

Usted viaja con frecuencia a San Francisco, ¿qué disrupciones se están produciendo allí y que unos años llegarán aquí?

Hay cosas que llaman la atención cuando llegas allí. En el municipio de San Francisco, hay una empresa -por cierto, también invertida por Tim Draper- que se llama Cruise. Tú la llamas con la app y viene un taxi totalmente autónomo, sin conductor.Te recoge y te deja donde le has puesto en destino. Es como si fuera un Uber sin conductor. Esto te asombra. Ya está operando comercialmente en San Francisco. También está en Dallas y se extiende a más ciudades de Estados Unidos. Tarde o temprano eso irá llegando a otras partes del mundo.

¿Es complicado para las empresas tecnológicas encontrar talento con experiencia en Valencia?

Sí. Lo que se suele destacar de Valencia, al compararlo con otros ecosistemas un poco más maduros o más grandes, es lo que cuesta conseguir talento senior. Cuando tú estás en modo startup y pasas a modo de crecimiento disparado (etapa de escalabilidad), quieres contratar a ejecutivos de primer nivel. Alguien que ha estado ahí y ya lo he hecho. Y eso es muy difícil de encontrar. Estamos en un ecosistema joven donde hay poca gente con experiencia.

Fin del dinero gratis

¿Por qué se ha desplomado la inversión en startups?

El dinero era gratis y todo iba muy bien. Había mucha gente metiendo dinero en los grandes fondos de inversión alternativa americanos. Esto cambió cuando la Fed (la Reserva Federal) subió los tipos en febrero de 2022 y además a la velocidad a la que lo hizo. Eso provocó que los mayores fondos de capital riesgo a nivel mundial cerraran el grifo.

¿Es necesario tener mucho dinero para invertir en startups?

Debes tener dinero que no necesitas. Nosotros trabajamos con vehículos de inversión. Si tú coges riesgo contra beneficio, es fantástico el capital riesgo. No debe de haber otro activo financiero que te dé con ese riesgo, esa rentabilidad. Realmente no hay mucho riesgo. En capital riesgo nosotros invertimos en 30 o en 40 empresas y me tienen que ir bien tres. La probabilidad me dice que es tan difícil que me vayan todas bien como que se mueran todas. La probabilidad te coloca en una rentabilidad de entre el 15 y el 20 % y si lo haces bien ya estás por encima del 20 %. El problema no es la rentabilidad. El problema es la falta de liquidez. Tú no vendes cuando quieres, sino cuando puedes. Esto no es una cotizada en bolsa que tú dices: «oye, véndeme todas las participaciones».

¿Invierte el empresariado valenciano en empresas tecnológicas emergentes?

El empresario valenciano o gran family office está invirtiendo más en vehículos (fondos) que apuestan por empresas emergentes como el nuestro que directamente en startups. Estas operaciones las combinan con inversiones inmobiliarias o en fondos cotizados.