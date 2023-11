El Black Friday triunfa en el gran comercio valenciano

El gran comercio valenciano confiaba en que el Black Friday supusiera un impulso para sus ventas. Y, a falta de terminarse aún esta jornada consumista por excelencia, su esperanza se ha convertido no solo en una realidad, sino que incluso ha mejorado las previsiones de la patronal. Es lo que ha asegurado esta mañana a este diario el portavoz de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en la Comunitat Valenciana, Joaquín Cerveró, quien ha remarcado que el negocio en las jornadas previas a este viernes -ya con descuentos en los productos- "en conjunto han ido muy bien". Tanto es así que no duda en afirmar que se han "superado nuestras expectativas".

El tirón se ha visto directamente reflejado en una mañana que desde el levantamiento de persiana ha estado marcada por la gran afluencia de clientes en los distintos establecimientos. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en el corazón comercial de València, la calle Colón, dónde la estampa de ciudadanos saliendo de las tiendas con sus bolsas se ha ido repetiendo sin descanso. "Hay auténticos chollos y la gente es muy sensible al precio", explica al respecto Cerveró, que aclara también que esos datos al alza en sus ventas no vienen por un incremento del desembolso de cada ciudadano, sino más bien por la mayor afluencia de clientes.

No en vano, un informe de la pasada semana elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya aseguraba que aprovechando la presencia de este día hasta un 84 % de los españoles se lanzaría a comprar, dejándose de media unos 237 euros con la moda y la tecnología como principales atractivos. Esa visión ha sido finalmente la que se ha producido. Porque según analiza el portavoz valenciano de Anged, el negocio más relevante se está dando en estos días en "la moda y equipamiento personal tanto en textil como en piel", una realidad que viene ligada -asegura- a una "combinación perfecta" del Black Friday con la climatología "que ha refrescado" tras un invierno que en esta ocasión ha tardado un poco más en llegar.

Más allá de la moda

Sin embargo, la ropa no ha sido el único foco de compras en las últimas horas. No en vano, todo lo que tiene que ver con la tecnología también está teniendo éxito destaca Cerveró, seguido a continuación de un tipo de producto menos ligado a priori con esta fecha que -aunque esperado- también está viendo como sus ventas se hallan al alza. Y ese no es otro que la alimentación.

De cara a las adquisiciones para Navidad, "se está buscando buenos precios, porque cada vez se hacen compras más inteligentes y planificadas", concluye el portavoz de Anged.