La sostenibilidad como uno de los ejes bajo el que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, quiere que gire su política turística y la recuperación de la Copa del América como uno de sus objetivos. Esos son algunos de los mensajes que el jefe del Consell ha lanzado esta tarde en el panel 'Conocer para mejorar: Políticas comprometidas para avanzar' organizado dentro del 12º Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur, un encuentro celebrado en Madrid en el que Mazón ha remarcado la importancia de que la Comunitat Valenciana sea el primer territorio de España en ser acreditado como destino sostenible por Aenor. "Eso es compatible con acabar con el impuesto al turismo, con la turismofobia y con echar a los demás la culpa de nuestros males", ha destacado en esta misma línea ante los medios.

No en vano -durante su intervención en un panel que ha compartido con su homólogo de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente de Exceltur y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer; el consejero delegado del grupo inversor Hesperia, Jordi Ferrer; el director general de Fuerte Hotels y presidente de Aehcos, José Luque; y el presidente de Binter Canarias, Rodolfo Núñez- el presidente ha defendido la actividad turística como una "industria igual de importante que el resto" y ha señalado que la llegada de visitantes no es "enemigo" de la Comunitat, sino "nuestro gran imán de apertura a la multiculturalidad".

Turismo "bienvenido"

No en vano, ha añadido, "un pueblo con los brazos abiertos crece más y mejor" y ha recordado que con el fin de la tasa turística anunciado en la pasada World Travel Market -la feria turística que se celebra cada final de año en Londres- se ha trasladado a los visitantes el mensaje de que "son bienvenidos y no molestan".

En este contexto, ante los medios, ha remarcado que en el turismo de la Comunitat Valenciana hay "un sector profesional preparado, al que no tenemos que intervenir o dirigir porque sabe hacer las cosas muy bien, traer muchos puestos de trabajo y nos ayuda a redistribuir la riqueza". Y, para seguir fomentando la actividad, Mazón ha anunciado que uno de los siguientes pasos de su Gobierno en esta materia será aprobar "incentivos fiscales a la sostenibilidad de nuestros hoteles y apartamentos turísticos". No será el único movimiento. Porque tras hacer una llamada en un panel a desarrollar una política turística "junto con el sector y no en su contra", Mazón ha destacado que va a "luchar" para que la Copa del América "vuelva a casa".

Desembarco valenciano en Fitur

Las declaraciones del presidente de la Generalitat se producen tan solo unas horas antes de que comience en Madrid este miércoles una de las ferias de referencia para el turismo, Fitur, un certamen que apunta en este 2024 a ser de récord de participantes y al que la Comunitat Valenciana llega de la mano de más de 500 co-expositores -de los cuales más de 260 serán empresas o entidades turísticas- y con las siete marcas distintivas que tiene la autonomía en materia turística -los patronatos provinciales de Castellón, Valencia y Alicante, además de las entidades de las ciudades de Alicante, Benidorm, València y Elx- representadas.

Con ello, la consellera de Turismo, Nuria Montes, ha venido señalando para la Comunitat en Fitur objetivos que van desde "consolidar la actividad turística" buscando la sostenibilidad o la desestacionalización -tras un año de máximos en la llegada de visitantes- a caminar hacia la recuperación total de mercados lejanos como Estados Unidos o China.

Para acoger este desembarco y las más de 200 actividades que llevará a cabo la autonomía en Fitur bajo el lema "Actitud Mediterránea", Turismo desplegará un estand principal de 2.050 metros cuadrados en el pabellón 7 de Ifema, dividido en tres islas y tres espacios anexos. A ello, se suma otro enclave de 18 metros cuadrados en Fitur LGBT+, así como la participación tanto en Fitur Screen -destino al turismo cinematográfico y al que se acude en colaboración con la Ciudad de la Luz de Alicante- como en Fitur Sports. El importe de todo ello asciende hasta los 1,2 millones de euros.