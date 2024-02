La jornada de huelga deja las estaciones de la ITV en servicios mínimos

La primera jornada de huelga en prácticamente todas las ITV de la Comunitat Valenciana ha transcurrido este martes sin incidentes pero con un "seguimiento mayoritario" y una sensación de "éxito" entre las fuentes sindicales consultadas. De Massalfassar -donde aseguraban que en algunos puntos de la jornada había colas de horas- a Vinarós, de Benidorm a Vara de Quart, se repetían las proclamas de los empleados del servicio a favor de la aplicación de un acuerdo salarial que fue firmado en noviembre con la Conselleria de Industria -bajo la que se engloba este servicio-, pero que a día de hoy sigue sin haberse puesto en marcha por la falta de una documentación requerida por otra área del Consell, la de Hacienda.

Esa situación todavía sin solución ha llevado hoy a los trabajadores a su primer día de paros en la gran mayoría de las instalaciones valencianas, centros en los que la actividad -a excepción de Castellón y Ondara, indicaban los sindicatos- únicamente ha continuado con unos servicios mínimos del 40 % y atendiendo, mayoritariamente, solo las inspecciones prioritarias.

Estas eran las de vehículos de emergencias (ambulancias, bomberos, policía...), aquellos que deben pasar una segunda revisión tras haber fracaso en la primera y los vehículos "cuya ITV periódica haya caducado ya o caduque en los días que se desarrolle la huelga". "La respuesta de la plantilla está siendo mejor de los esperado", aseguraban a medio día fuentes sindicales.

Daniel Tortajada

Piquetes desde primera hora

No en vano, las estaciones comenzaban desde primera hora la jornada con piquetes en sus puertas por parte de unos trabajadores que entre pitos y bocinazos criticaban que la actualización salarial todavía no se haya producido. Los gritos de "mismo trabajo, mismas condiciones" o "Nuria, lo has firmado tú" -este último en referencia directa al acuerdo que está pendiente de aplicar y que fue pactado con la consellera de Industria, Nuria Montes- se sucedían en los diferentes centros. En medio de ese despliegue, muchos ciudadanos que tenían cita previa para esta jornada decidían darse la vuelta y volver otro día.

En otros casos eran los propios concentrados los que, tras informar a los conductores que no estaban incluidos en esos vehículos prioritarios sobre el motivo de su protesta, provocaban que estos se marcharan de las estaciones. "A los que no tenían cita previa no les han dejado entrar y a otro que traía documentación para un coche nuevo, tampoco", explicaba sobre ello Diego, uno de esos afortunados que sí conseguían pasar la ITV este martes.

Protestas en Vara de Quart. / Levante-EMV

"Muy pocos coches"

Una suerte que, por poco, también lograron Adolfo y Amparo, una pareja que había venido a pasar la inspección a València desde Dénia tras no haber encontrado hueco por la falta de citas previas en otras estaciones como la de Ondara o Gandia. "Hemos llegado a las nueve y nos decían que no nos la pasaban, pero al final sí", ha destacado Amparo que sí ha criticado que "no nos hayan avisado". Eso sí, dejaba claro que durante su paso por el servicio había visto "muy pocos coches".