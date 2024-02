El colapso en la cita previa en la ITV se agrava por la huelga y la falta de personal

La situación del servicio de las ITV de la Comunitat Valenciana sigue sufriendo reveses. A los problemas en forma de huelgas y protestas de los trabajadores derivados de la no aplicación de un acuerdo de homogenización salarial firmado el pasado noviembre con la Conselleria de Industria, se está sumando una escasez de horas en la cita previa que sigue agravándose y que está provocando las quejas de muchos usuarios que ven como un trámite que es obligatorio para cualquier vehículo se complica cada vez más o, directamente, se vuelve inviable.

Es lo que denunciaba ayer María, una de estas usuarias que tilda de "imposible" coger una fecha para pasar la inspección en instalaciones como la de Gandia. En su caso, asegura que ha estado diez días intentando por teléfono coger hora, pero no ha tenido éxito. Solo tuvo una oportunidad este martes, aunque se chocó con otra pared. "Me han dicho que a lo mejor hay posibilidad de que me puedan dar citas si llamo el viernes, pero no me lo han asegurado", destacaba desanimada. Y la posibilidad de personarse en la estación -le comentaron desde la sociedad pública del servicio, Sitval- tampoco es una opción. "Me han dicho que no se puede", remarcó.

El de Maria es un problema que se aprecia fácilmente también si se consulta la página web que la entidad pública tiene para estas reservas. Hasta ocho estaciones fijas -Alicante, Benidorm, Elx, Novelda, Alzira, Riba-Roja, Vara de Quart y Xàtiva- de las 27 que contabiliza el servicio cuelgan a día de hoy el cartel de 'Sin turnos disponibles'. A ellas se suman otras cuatro que no tienen fechas hasta mayo y otras nueve que obligan a esperar hasta bien entrado abril para encontrar un hueco. O lo que es lo mismo, que solo seis permiten coge una cita para dentro de un mes o menos.

Un coche a la salida de la estación de Alzira, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Dos factores

Según apuntan fuentes sindicales, tras este problema en aumento hay dos factores. Por un lado, las huelgas que desde la pasada semana cada martes y jueves se están haciendo en nueve de las once estaciones que componen el servicio en Alicante, territorio más afectado por esa falta de aplicación de un pacto que permitía subsanar brechas de hasta 700 euros entre lo que cobra un inspector en esta provincia y lo que ingresa su homólogo en Valencia o Castellón.

Ayer, en esas instalaciones, el diario 'Información' -de Prensa Ibérica, como Levante-EMV- avanzaba que se estaba atendiendo de forma prioritaria a los vehículos de los servicios de emergencia y los de transporte colectivos, además de a aquellos conductores que ya tienen la inspección caducada, mientras que al resto se les está invitando a regresar otro día.

Concentración de los trabajadores de la ITV en Alicante, ayer. / Héctor Fuentes

Junto a ese problema está la imposibilidad de contratar más personal para ayudar a descongestionar el servicio, una vía que pasa por abrir bolsas de empleo que los sindicatos se han negado a firmar hasta que no se haya solucionado el asunto salarial. Con esa reclamación, tras la protesta ayer frente a la sede en Alicante de la Conselleria de Industria, hoy la plantilla se concentrará a las 11 horas ante el Palau de la Generalitat para reclamar la aplicación del acuerdo.