'Hay que planificar a nivel local para hacer ciudades más resilientes'

Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo dependen de agua que atraviesa las fronteras nacionales. Sin embargo, solo 24 países tienen acuerdos de cooperación para todos los recursos hídricos que comparten.

El hub de innovación Dinapsis de Hidraqua en València acogió, el pasado 29 de febrero, un encuentro informativo organizado por Levante-EMV, con la colaboración de Hidraqua, para reflexionar acerca de la eficiencia y sostenibilidad del agua en el turismo y las ciudades en el marco del Día Mundial del Agua, cuyo lema este año es ‘Agua para la paz’.

El consejero delegado de Hidraqua, Jordi Azorín, fue el encargado de inaugurar la jornada e hizo un alegato en favor del agua como un factor determinante para conseguir la paz. «El agua genera conflictos mundiales entre países, pero también entre territorios dentro de las mismas fronteras, en una misma provincia o entre comunidad de regantes», advirtió.

Asimismo, Azorín destacó la labor de Hidraqua para proporcionar más recursos con tal de evitar estos conflictos: «Trabajamos mucho para reducir esta brecha social. Además, apostamos por crear más recursos a través de la innovación, con el objetivo de reducir el consumo de los clientes y aportar nuevos usos del agua».

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes. / Fernando Bustamante

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, realizó la apertura institucional de la jornada en la que se mostró preocupada por el uso «turismofóbico» del agua para intoxicar a la opinión pública: «El turismo de la Comunitat Valenciana ha sido ejemplo en el uso sostenible del agua», aseveró.

Del mismo modo, la consellera aludió a la situación actual de sequía y carencia de agua, que obliga a conseguir «grandes soluciones que den respuesta a las necesidades y garanticen que el agua llegue a todos». Para ello, abogó por firmar un pacto a nivel nacional «que termine con estas guerras que son capaces de enfrentar a vecinos».

Paralelamente, Montes hizo referencia a que «las zonas que han tenido carencia de agua histórica son aquellas que han puesto en marcha toda la innovación desde los años 70, cuando era más complicado»; y puso como ejemplo el trabajo llevado a cabo en Benidorm como «la zona más eficaz del agua».

En este punto, la consellera destacó el papel de las empresas gestoras del agua, que «hacen un gran esfuerzo», así como de los ayuntamientos que «también están especialmente implicados». Además, Montes reiteró el apoyo activo del gobierno valenciano en este ámbito, «valedores de una buena política de agua para todos, sin que se desperdicie ninguna gota de agua» y recordó que «también necesitamos agua en nuestra comunidad y muchas veces hemos recibido un no por respuesta».

Por último, la consellera quiso lanzar un mensaje a toda la sociedad:«No tenemos demasiado tiempo para construir el futuro, porque el cambio climático es innegable».

A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, en la que participaron el gerente territorial de Hidraqua en la provincia de Valencia, Francisco Bartual;la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado; el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; y el alcalde de Cullera, Jordi Mayor.

Una ecuación terrible

Las ciudades representan la gran parte del consumo de recursos energéticos. Además, se estima que en 2050 la demanda de agua aumente hasta un 55 %. «Cada vez hay menos agua y se necesita más», advirtió Francisco Bartual, quien señaló la peligrosidad de esta «terrible ecuación».

Francisco Bartual, gerente territorial de Hidraqua en la provincia de Valencia. / Fernando Bustamante

Así pues, el gerente territorial de Hidraqua reiteró la importancia de planificar a nivel local para hacer «ciudades más resilientes». «Cada vez llueve menos, pero cuando lo hace es de forma muy intensa y las ciudades no están preparadas para absorber estas lluvias torrenciales», apuntó Bartual, quien hizo referencia a los parques indundables como infraestructuras que «están funcionando muy bien».

Al respecto de esto, Amparo Folgado señaló que el gran reto para el este siglo es garantizar el agua del futuro: «Es una obligación moral. Con las herramientas que tenemos no nos podemos permitir no conseguirlo», abogó. Y sentenció: «Debemos ser un ejemplo para el futuro y aprender a gestionar el agua en el presente para no negarle este derecho a las generaciones futuras».

Por su parte, Jordi Mayor se mostró más optimista: «Vamos por el buen camino. Es importante creernos la gestión eficiente del agua y hacer cosas para que, dentro de 40 o 50 años, la gente abra el grifo y siga saliendo agua».

Renovar las infraestructuras

Más del 40 % de las infraestructuras hidráulicas en la Comunitat Valenciana tiene una antigüedad superior a los 35 años. «Hay que renovar las infraestructuras que tenemos en todos los municipios. No se ven, pero son las arterias del agua y su renovación es vital para mejorar rendimientos y por tanto disminuir las perdidas de un bien tan escaso como es el agua», alertó Bartual.

En este sentido, Juan Antonio Sagredo señaló la importancia de construir nuevas infraestructuras para «poder hacer frente a fuertes episodios de lluvia y, después, reutilizar esta gran cantidad de agua que se recoge».

En este punto, el alcalde de Paterna recordó que el año pasado se depuraron casi 4 millones de metros cúbicos en la ciudad, de los que se reutilizó la mayoría para riego u otros usos. «Necesitamos mejorar este rendimiento de agua depurada», insistió.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo. / Fernando Bustamante

Para ello, el alcalde de Paterna anunció que siguen acometiendo diferentes actuaciones sobre infraestructuras en el casco urbano. «Nos encontramos con ciudades muy complejas en las que crear una infraestructura nueva es muy complicado y hay que hacerlo con imaginación y perspectiva para que nos sirvan durante los próximos 15 o 20 años —explicó Sagredo—. Estaría bien que la ley nos obligara a ser sostenibles en la gestión pública».

Perte digitalización

Los ponentes coincidieron en señalar la importancia de potenciar la colaboración público-privada para conseguir una gestión óptima del agua. «En estos momentos, desde la administración debemos ir de la mano con el sector privado, que conoce los aspectos más técnicos», dijo Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent.

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent. / Fernando Bustamante

Por su parte, el gerente territorial de Hidraqua, Francisco Bartual, puso el Perte de Digitalización del Agua como un ejemplo del éxito de la colaboración público-privada. «En la primera convocatoria conseguimos 35 millones de euros y, en esta segunda hemos presentado solicitudes con 61 municipios valencianos por valor de 54 millones de euros», anunció Bartual.

También aspira a conseguir el Perte de Digitalización del Agua en esta segunda convocatoria la ciudad de Cullera. «Queremos seguir creando una red cada vez más inteligente. Lo estamos haciendo a un ritmo bastante más lento del que nos gustaría, pero este Perte nos permitiría implantarlo en las infraestructuras más críticas».

Jordi Mayor, alcalde de Cullera. / Fernando Bustamante

Uno de los municipios que han presentado esta solicitud es Torrent, que aspira a digitalizar la gestión del agua en el municipio y acometer las obras necesarias para mejorar la canalización en el Parc Central 3. «Queremos conocer el consumo al minuto y saber en qué puntos hay fugas de agua para poder repararlas —explicó Folgado—. Además, nos preocupan los episodios importantes de lluvia en zonas críticas de la ciudad y que, si no se realizan las actuaciones necesarias, estos problemas empeorarán».

Sin embargo, el mayor ejemplo en la Comunitat Valenciana es el proyecto Guardian, beneficiado con seis millones de euros de los fondos europeos en la primera convocatoria, del que el alcalde de Paterna se mostró «muy orgulloso». Este programa, que supone el sistema de prevención de incendios más grande de Europa, recibió recientemente el Premio nacional Go! ODS por sus buenos resultados en el bosque de La Vallesa.

Por último, Francisco Bartual fue el encargado de cerrar la jornada haciendo referencia a la responsabilidad de todos los actores actuales para conseguir un futuro mejor:«Lo que hagamos ahora va a ser fundamental para el futuro. Debemos aspirar a llegar al momento en el que no dependamos de la lluvia para tener agua».