Nuria Enguita dimitix com a directora de l'IVAM

Nuria Enguita ha dimitit este dimecres com a directora de l'IVAM després que es feren públiques unes donacions que va fer a un dels membres de la comissió que la va triar com a màxima responsable del museu en 2020.

Enguita ha comunicat este dimarts al vicepresident de la Generalitat i conseller de Cultura, Vicente Barrera, la seua renúncia al càrrec de directora de l'IVAM. "Davant la denúncia formulada per la Generalitat Valenciana i els continuats atacs contra la meua persona basats en informació falsejada, és evident que no compte amb el suport del Govern Valencià. Davant esta situació, i per a evitar més perjuí al museu, he decidit prendre esta decisió", ha dit Enguita.

"La setmana passada es van celebrar amb èxit els trenta-cinc anys de l'IVAM i va quedar demostrat que la institució està en el seu millor moment dels vint-i-cinc últims anys. No sembla casualitat que els malintencionats atacs contra la meua persona coincidisquen amb el moment de màxima visibilitat social del museu".

"El treball de recuperació amb el qual vaig iniciar la meua direcció està canalitzat, ara són els equips responsables i la ciutadania els que han de defendre les institucions, davant la fragilitat a la qual són sotmeses pels interessos politicomediàtics. En estos quatre anys, amb l'entrega i l'entusiasme de moltes persones, hem aconseguit alguns objectius gens menyspreables. Vull donar les gràcies a tots els que han col·laborat amb l'IVAM, i, molt especialment, al meu equip més pròxim per la seua magnífica professionalitat", conclou Enguita.

El conseller de Cultura, Vicente Barrera, i Nuria Enguita. / Levante-EMV

Davant la Fiscalia

La nit del dimarts es va fer públic que el Govern Valencià estaria ultimant l'enviament a la Fiscalia Provincial de València la possible comissió d'un delicte penal per part de la directora de l'IVAM, Nuria Enguita, en haver conegut que podia haver realitzat una donació "pura" o retributiva en favor d'un dels membres del tribunal que la va nomenar en 2020.

L'escrit de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Cultura que dirigix Vicente Barrera (Vox), segons l'Agencia Efe, assenyala que s'ha pres la decisió de presentar esta denúncia després de les informacions que, des del diumenge, han anat detallant les possibles irregularitats que hauria comés Enguita amb eixa donació a favor del crític i expert en art Vicente Todolí.

S'assenyala en la denúncia que els fets presumptament s'haurien produït el desembre de 2020 amb la possible donació realitzada per Enguita a favor de l'esmentat membre de la Comissió de Valoració, i que "dels diferents articles publicats podria desprendre's que l'aspirant seleccionada hauria realitzat una donació 'pura' a favor" de Todolí, "no modal o condicionada, per la qual cosa podria tractar-se d'una donació retributiva".

En les informacions s'assegura que la directora de l'Institut Valencià d'Art Modern -nomenada durant l'època de govern del Botànic i única aspirant al càrrec- hauria donat, en 2022, dos finques a Todolí en un municipi de la Comunitat Valenciana.

Enguita va remetre un comunicat on denunciava ser víctima d'una "campanya difamatòria" contra ella "sobre un tema estrictament privat", i afirmava que tal donació es va dur a terme a la Todolí Citrus Fundació de la Comunitat Valenciana, "una fundació sense ànim de lucre de defensa del medi ambient i sociocultural que inclou la investigació, divulgació i defensa del cultiu de cítrics tradicionals de la Comunitat Valenciana, sota la tutela del protectorat que exercix la Generalitat".

Penélope Maestro

"La donació va formar part d'una campanya de micromecenatge en la qual participem més de 25 persones", assenyalava Enguita, que citava entre ells a Juan Uslé, Carmen Calvo i Cristina Iglesias.

No obstant això, ara la Vicepresidència Primera del Consell, "analitzats els presumptes fets dels quals s'ha tingut coneixement pels diferents mitjans de comunicació, considera que podrien considerar-se com a indiciaris d'un possible il·lícit penal".

L'IVAM, precisament, acaba d'inaugurar una ambiciosa exposició per a celebrar el seu trenta-cinqué aniversari i de la qual Enguita és comissària junt amb la directora adjunta del museu, Sonia Martínez, i fa un any el seu nom va sonar entre la baralla de candidats a dirigir el Museu Nacional Reina Sofia de Madrid.