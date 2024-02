La premsa internacional es fa ressò del mortal incendi de València

L'incendi de les dos torres d'un edifici del barri de Campanar, a València, en el qual han perdut la vida almenys quatre persones i altres 15 seguixen desaparegudes, ha sigut notícia arreu del món. El tràgic succés no sols ha saltat a les primeres planes dels periòdics nacionals i ha generat cobertures en directe de quasi totes les televisions, sinó que ha sigut arreplegat per nombrosos mitjans internacionals de reconegut prestigi, que es fan ressò del foc i de les seues conseqüències en les seues edicions digitals d'este divendres.

Entre els més destacats, capçaleres àmpliament reconegudes com la BBC britànica, els estatunidencs New York Times o Washington Post o el francés Le Monde. En el cas del mitjà públic del Regne Unit, l'incendi de València obria este matí el seu web. "Múltiples desapareguts per un incendi mortal que devasta un bloc d'apartaments a València", diu el titular de la BBC.

Portada de l'edició web de la BBC, este divendres al matí / Levante-EMV

Sense eixir-se'n del Regne Unit, també The Guardian li donava al succés de Campanar el lloc més rellevant de la seua edició en línia d'este divendres, en què arreplegava tant la confirmació dels quatre morts confirmats la nit del dijous com els 15 desapareguts en un directe situat també en l'obertura del seu web.

Le Monde, a França, informa igualment que "un incendi en un bloc d'apartaments de València mata almenys quatre persones", i arreplega les informacions publicades entre altres per Levante-EMV sobre el material inflamable amb el qual estava recoberta la façana de l'edifici i que va poder contribuir a la ràpida propagació del foc.

L'italià Corriere della Sera, The Telegraph o The Times són altres mitjans europeus que han donat cobertura al dramàtic succés. Igualment, multitud de televisions estrangeres han obert els seus informatius amb l'incendi de Campanar.

Salta el toll

La notícia ha travessat l'oceà Atlàntic, on també han informat del succés mitjans com el New York Times o el Washington Post. "Un incendi en un edifici d'apartaments mata almenys 4 persones a València", diu la capçalera novaiorquesa, mentres que el Post assegura: "Un incendi engul dos edificis a València, matant almenys quatre persones i deixant almenys 20 desapareguts". La notícia és prèvia a l'actualització de xifres de les persones no localitzades, que ha sigut rebaixada a entre 9 i 15 persones.

Notícia web del 'New York Times' / Levante-EMV

El mortal incendi ha aconseguit fins i tot alguna portada de premsa escrita, com és el cas del diari argentí Clarín, que atorga la foto de la seua primera pàgina a l'edifici en flames. "Almenys quatre morts en un incendi que va estremir València", resa el titular que acompanya la imatge que domina la primera pàgina del diari argentí.

Portada del diari Clarín / Levante-EMV

Enviats especials

Uns altres van optar directament per desplaçar periodistes fins a València per a fer una cobertura des del terreny. És el cas d'almenys dos mitjans internacionals, la RAI italiana i l'agència francesa AFP. Dos equips d'estos mitjans han estat este divendres entre els múltiples periodistes acreditats per a treballar prop de la zona zero de l'incendi.