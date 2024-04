El vicerector de la UPV, José F. Montserrat, únic espanyol triat per al programa de lideratge internacional dels EUA

El vicerector de Comunicació i Internacionalització de la Universitat Politècnica de València, José Francisco Montserrat, s'unix a la llista de l'IVLP (International Visitor Leadership Program), un prestigiós programa de lideratge del Departament d'Estat dels EUA que tria 50 líders mundials. Montserrat és, a més, l'únic espanyol d'esta llista.

"Ser un dels 50 triats arreu del món enguany, l'únic espanyol, per al programa científic i tecnològic del Departament d'Estat dels EUA, és un privilegi que enfortirà llaços entre la UPV i el sistema científic líder del món", ha explicat Montserrat en les seues xarxes socials.

El programa dirigit per l'Ambaixada dels Estats Units té una duració d'un mes, de maig fins a juny. Hi participen unes 5.000 persones a l'any i n'han format part 500 caps d'estat i presidents de Govern de diferents països com Thatcher, Schröder, Sarkozy, Blair, May, Olmer o Guterres.

L'objectiu del programa, segons Montserrat, és conéixer el govern estatunidenc, establir vincles bilaterals i fixar un marc de col·laboració permanent amb el govern americà. El pròxim dia 3 de maig començarà el programa a Washington DC, on Montserrat estarà treballant amb el govern estatunidenc fins a juny.

Exasesor del Banc Mundial

No és la primera vegada que el Govern dels EUA es fixa en Montserrat, ja que en 2020 va ser seleccionat pel Banc Mundial com a expert per a l'elaboració del seu informe sobre el desplegament de la tecnologia 5G en països en vies de desenvolupament, junt amb 10 experts dels Estats Units i tres de Corea del Sud.

El vicerector va tindre una estada de tres mesos a la seu de l'organisme a Washignton per a elaborar l'estudi que ponderava el potencial, els reptes i les oportunitats de la implantació d'esta tecnologia en energia, ciutats intel·ligents, agricultura i transport.

