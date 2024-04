L'Estació del Nord es prepara per a la retirada de la megacoberta d'amiant

La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha visitat hui les obres de rehabilitació integral de l'Estació del Nord (1917), que impulsa Adif i que van arrancar fa un any amb la previsió d'acabar a la fi de 2025. Es tracta de la primera rehabilitació integral del monument, icona del modernisme i obra de Demetrio Ribes, i compta amb una inversió de 18 milions d'euros procedent de fons europeus, la qual cosa obliga a ajustar els terminis d'execució.

La principal actuació en una de les "joies arquitectòniques" de la ciutat afecta la coberta actual de fibrociment, material contaminant, que es canviarà per una de zinc que integrarà una nova claraboia traslluïda que permetrà el pas de llum natural a l'interior de la terminal. Per a la substitució, s'haurà d'instal·lar una coberta provisional per a protegir de les inclemències del temps l'interior de la terminal. Les obres s'estan duent a terme sense interrompre el trànsit de trens, la qual cosa les fa més complexes. Només en la fase final de desmuntatge de la coberta actual i muntatge de la nova s'hauran de desplaçar els topalls i les andanes. La retirada de les plaques d'amiant de la coberta la durà a terme una empresa especialitzada "sota els requisits previstos en la normativa".

Llum natural a la terminal

Així ho ha explicat la delegada en la visita en la qual ha replicat a les queixes de l'alcaldessa, M. José Catalá, sobre la supressió de connexions per AVE amb Madrid a causa de les obres a l'estació de Chamartín. Bernabé ha explicat que es tracta d'obres de millora, que duraran dos mesos i només afecten el 5 % dels trens que connecten les dos capitals. Bernabé ha retret a l'alcaldessa la sobreactuació amb les obres de Chamartín. "La gent es creurà que no poden vindre a València", va afirmar Bernabé, que va reclamar a l'alcaldessa "serietat i responsabilitat". La delegada va destacar que les obres permetran "millorar la connectivitat de la Comunitat Valenciana amb Castella i Lleó". Bernabé va insistir en el lema d'Adif de "perdonen les millores" i va recordar que els inconvenients i molèsties són necessaris per a dur-les a terme.

A més, ha respost a la petició de l'alcaldessa al Govern de major finançament per a l'EMT i la revisió del contracte programa per a equiparar-lo al d'altres grans ciutats, assegurant que "no es pot demanar més inversió en transport públic quan s'està donant pas al vehicle privat en carrers com Colón".

La delegada del Govern en la visita a les obres de l'Estació del Nord / José Manuel López

L'objectiu de les obres a l'Estació del Nord, amb 12 milions de viatgers a l'any, és posar en valor "la seua arquitectura original, preservar l'immoble centenari i la seua funcionalitat per al servici ferroviari". En esta línia, la delegada ha assenyalat que la intervenció en la terminal valenciana "és la més important que està duent a terme Adif després de les obres a Atocha". En la intervenció es du a terme la renovació total de la coberta de la marquesina històrica i la rehabilitació de les façanes, que recuperaran el color original. També es recuperaran les fusteries i la marqueteria, que també recuperaran la tonalitat natural, i elements decoratius i ornamentals, en què destaquen els motius florals i les taronges. Es tracta d'una intervenció que afecta uns 9.000 metres quadrats. De moment, avancen les obres de la primera fase, en les quals s'ha renovat la coberta de l'edifici principal.

L'ampliació de Manises es farà quan ho diga Aena, no Mazón

En relació a l'Aeroport de Manises i una possible ampliació davant el boom turístic que registra València, la delegada diu que "es farà quan siga necessari" i que ha d'haver-hi abans informes d'Aena que ho exigisquen. Bernabé ha recordat al president de la Generalitat, Carlos Mazón, les retallades d'enguany a l'Aeroport de Castelló i li ha aconsellat acudir als informes dels experts per a prendre decisions amb l'objectiu de fer confrontació política. "Això no és una manera seriosa d'actuar", ha dit la delegada.

"Que pregunte a les aerolínies i a Aena si és necessari eixa ampliació". "Quan calga, es farà". "El PP és el menys indicat per a parlar de fer aeroports quan tots sabem ací com va ser la construcció de l'aeroport del "abuelito", ha postil·lat Bernabé en al·lusió a la terminal impulsada pel que va ser president de la Diputació de Castelló Carlos Fabra. L'ampliació de Manises, per tant, "no es descarta, però es farà quan calga".

Suscríbete para seguir leyendo