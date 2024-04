Deu candidats per a dirigir l’Institut Valencià de Cultura

La Generalitat ha rebut deu candidatures per a ocupar la plaça de director de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), que roman vacant des de mitjans de febrer, quan va ser destituït el seu anterior titular, Abel Guarinos.

La Conselleria de Cultura va constituir ahir la comissió encarregada de valorar les deu candidatures, amb la qual espera trobar la persona idònia per a ocupar el càrrec en un termini no superior a 15 dies, segons van assegurar ahir fonts del departament que dirigix Vicente Barrera. La comissió està presidida per la subsecretària de Cultura i formen també part d’esta la secretària autonòmica, Paula Añó, i el director de general de Cultura, Sergio Arlandis.

A més, la comissió també inclou un representant de la societat civil relacionat amb el món de la cultura i una persona experta proposada per institucions d’àmbit cultural.

Segons ha pogut saber Levante-EMV, esta persona experta serà el gestor cultural José Luis Pinotti, tècnic de Cultura des de la dècada dels 80 de la Diputació de València, on, entre 2006 i 2010, va dirigir el Servici d’Assistència i Recursos Culturals (SARC).

Més de dos mesos sense director

La Conselleria va destituir, el 16 de febrer passat, l’anterior director de l’IVC, Abel Guarinos (el contracte del qual vencia en 2026), al·legant per a això la voluntat d’“iniciar una nova etapa en la gestió d’este organisme. Des de llavors, la institució que més pressupost maneja en l’àrea de Cultura de la Generalitat ha estat funcionant sense un dirigent principal. Les labors que feia Guarinos han sigut assumides pels tres directors adjunts nomenats per la conselleria eixe mateix mes de febrer: María José Mora, María Fuster i Joan Cerveró.

Un mes després de la destitució de Guarinos es va publicar en el DOGV la convocatòria per a triar el seu substitut. La resolució incloïa que la selecció del nou director de l’IVC es basa en criteris de solvència acadèmica, professional, tècnica, científica o artística; experiència en l’acompliment de llocs de responsabilitat en la gestió pública o privada; capacitat de lideratge per a planificar, implementar i revisar estratègies, polítiques i programes que facen possible aconseguir, per part de l’organització, la seua missió i objectius a través d’una gestió amb indicadors; capacitat de comunicació i negociació; formació en igualtat de gènere, i coneixement d’idiomes, especialment dels cooficials de la Comunitat Valenciana.

Entrevistes personals

Es requerix, a més del curriculum vitae, presentar un projecte per a la direcció, que haurà d’incloure els eixos prioritaris d’actuació i de gestió interna i les necessitats a curt, mitjà i llarg termini del personal necessari per a la seua implementació. El procediment de selecció es realitzarà mitjançant la comprovació dels requisits exigits i d’acord amb l’avaluació dels mèrits consignats i degudament acreditats en el curriculum vitae, el projecte presentat per les persones aspirants i l’entrevista davant de la comissió de valoració.

