La campanya a la província: Mazón comença a Benidorm i Soler, a Elx

La campanya de les eleccions europees es va iniciar en la mitjanit del dijous al divendres a Alacant amb diversos actes repartits per Benidorm, Elx o la capital de la província. Les coses “quan canvien i avancen, comencen a Benidorm”. El president de la Generalitat i màxim dirigent autonòmic del PP, Carlos Mazón, és fan de la capital turística o, almenys, això es desprén de les paraules que anit va entonar a la ciutat en l’inici de la campanya per a les eleccions europees del 9J, en un acte amb el president del PP provincial i alcalde de Benidorm, Toni Pérez, a més d’altres alcaldes, regidors i representants del partit. Tant que fins i tot va cantar una frase d’una coneguda cançó local: “Benidorm, tierra de luz y alegría. Voy a correr el rumor de que si me pierdo algún día que me busquen en Benidorm”.

Mazón va arribar a la ciutat després d’un acte a València i abans de seguir cap a Alacant. Ho va fer amb uns minuts de retard i sense perdre el somriure. En el municipi de la Marina li esperaven desenes de persones en la prèvia de la pegada de cartells. En un local hostaler de primera línia, al parc d’Elx, i amb la brisa de mar de fons, els assistents gaudien de begudes fredes, una taula plena de formatges i pernil al tall.

Els aplaudiments es van sentir en arribar. Des del passeig marítim algú preguntava si era algú famós, mentres preparava el mòbil per si de cas havia de fer una foto.

Per a Mazón hi ha dos maneres de començar una campanya: a Benidorm o fora d’ell. “Benidorm dona bona sort i estic en el bressol de la felicitat que és el turisme. Per a parlar d’Europa s’ha de vindre a Benidorm”, va apuntar abans de felicitar entre bromes l’aniversari a l’exalcalde Manuel Pérez Fenoll.

Per part seua, el conseller d’Educació, José Antonio Rovira, va optar per donar el tret d’eixida a la campanya electoral en la capital de la província. Ho va fer acompanyat de l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, i l’equip de govern al complet. Els populars alacantins van triar la recentment remodelada avinguda de la Constitució com a espai simbòlic per a la pegada de cartells.

Per part seua, el secretari provincial del PSPV-PSOE, Alejandro Soler, va arrancar la campanya de les eleccions europees participant en la pegada de cartells que es va produir a Elx, un acte en el qual va estar acompanyat per integrants de l’agrupació socialista il·licitana. Soler va aprofitar la cita per a plantejar els comicis com una oportunitat de reivindicar els avanços socials davant d’“un model basat en retallades com el que es va produir en l’anterior etapa del govern del Partit Popular”. També va fer al·lusió a les “polítiques de desmemòria que impulsen la dreta i la ultradreta a Espanya i la UE”.

El també diputat en el Congrés creu que les eleccions són clau davant de la inestabilitat del context internacional, amb punts de conflicte com els que es viuen a Palestina o Ucraïna. “Cal combatre el feixisme i no mirar a un altre costat”, va finalitzar el que fora alcalde d’Elx.

En la capital de la província, representants de Compromís i Esquerra Unida (com els regidors Rafa Mas, Sara Llobell i Manolo Copé) van donar ahir el tret a la campanya amb la tradicional pegada de cartells en Calvo Sotelo.

A la pegada de cartells de Vox a la ciutat d’Alacant van assistir, entre altres, el diputat nacional David García, la diputada Julia Llopis i el secretari autonòmic de Justícia, Eduardo Ruiz, a més de regidors.

