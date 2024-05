Nou èxit del Caixa Popular-CB Tavernes

L'equip cadet femení ha donat una nova alegria als i les simpatitzants del Caixa Popular-Club Bàsquet Tavernes de la Valldigna en proclamar-se campió de la Lliga Comunitat Valenciana, després de véncer el CB Elda per 62-42 en la final jugada a Canals este passat cap de setmana.

Les jóvens valleres, ben dirigides per Joan Bolufer, han anat adquirint avantatges i dominant totes les facetes del joc, tant defensives com atacants, per a satisfacció de familiars i afició desplaçats a l'encontre.

El Caixa Popular-CB Tavernes ha tancat esta competició amb una ratxa de vint victòries consecutives

Les protagonistes són: Teresa Gavarell, Mireia Alberola, Mireia Meló, Amor Sala, Ainoa Enguix., Carme Moreno, Marta Sala. Claudia Mikaela, Lola Alberola, Ainhoa Verde i Joana Hortelano, esta última encara infantil.

