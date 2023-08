Isabel Díaz Ayuso ha arrancado el curso político en Madrid con tres ideas básicas: mostrar públicamanete que Alberto Núñez Feijóo tiene su respaldo para gestionar las conversaciones para la investidura como estime oportuno, reivindicar su figura y sus políticas tienen también mucho que decir fuera de las fronteras regionales y que "Madrid está en contra de los nacionalismos". El inicio de curso recuerda así al final del anterior, con un discurso antisanchista y contrario a los socios que lo apoyan, en el que Ayuso se erige como adalid del frente conservador pero con un apoyo férreo a su líder de filas con el que intenta evitar cualquier interpretación de tensión interna: "El liderazgo del frente derecha español corresponde a Alberto Núñez Feijóo".

En primera fila escuchaba atento el presidente del PP, cuyo liderazgo no se cuestiona internamente pero sí comienzan a escucharse voces que apuntan dudas sobre la estrategia de Génova acerca de las conversaciones con los independentistas. "Como presidente del PP y en calidad de diputado por Madrid", Feijóo ha aplaudido que Ayuso pueda comenzar el curso con su mayoría absoluta. Un cruce de apoyos que, como apuntan en el equipo de la dirigente de madrileña, muestran que están "en son de paz" a pesar de que se intente sembrar la duda entre ellos. Y así, hasta en cinco ocasiones, Ayuso ha reiterado que el PP de Madrid seguirá de la mano de su líder, “ahí estaremos, sin límite de tiempo”, y ha defendido que “Feijóo es a garantía de que España no se desguace por cuatro votos”.

La dirigente madrileña ha iniciado su discurso reivindicando su gestión en la Comunidad pero en seguida ha pasado a hablar de política nacional. Sus ataques a Pedro Sánchez y sus socios han sido continuos, acusa al presidente en funciones de no tener propuestas para España y de ocultar sus “malas prácticas” mientras intenta conformar un futuro gobierno en el que todo vale: “Nos encontramos ante un frente, que opera en contra de, no a favor. (...) Ese frente no necesita ganar elecciones. Le basta con que España entera pierda”.

Tras mostrar su rechazo total a los nacionalismos, Ayuso ha apelado directamente a la alianza de la izquierda con los independentistas y les ha acusado de tener como único fin “debilitar España”: “Inventan la plurinacionalidad que niega la soberanía nacional”.