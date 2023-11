El PP ha hecho público este sábado el manifiesto que se leerá este domingo en las manifestaciones convocadas en todas las capitales de provincia en el que subrayan que no se van a callar ante el "desafío a la democracia" que supone la ley de amnistía que el PSOE ha pactado con los partidos independentistas catalanes, subrayado la necesidad de que la "indignación que sentimos" se convierta en un "clamor" que se oiga en toda España.

"Vamos a dar la batalla contra la impunidad. Lo haremos en las instituciones, en los parlamentos, en los tribunales de justicia, en la Unión Europea y, sí, también en las calles. De forma pacífica, cívica y legítima", afirma el PP que asegura que no se pondrán "de rodillas ante los que odian la democracia".

Este escrito, titulado 'Manifiesto en defensa de la igualdad de todos los españoles', se leerá en las movilizaciones que el PP ha convocado en las principales plazas de cada una de las 52 provincias este domingo a las 12.00 horas para protestar contra la amnistía, a la que se sumarán intervenciones de los dirigentes 'populares' que acudan a cada una de las concentraciones.

"Hoy España es un clamor por la igualdad, la dignidad, la justicia, la convivencia y la diversidad. En cada rincón de nuestro territorio decimos: No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía", reza el documento difundido por el PP, pidiendo una "reacción firme y serena" del pueblo español al "ataque que sufre" la Carta Magna, la división de poderes y la democracia.

El PP ha asegurado que España es "una nación con siglos de historia que nunca se ha callado", subrayando que protestaron cuando el separatismo catalán "dio un golpe a la Constitución" en 2017 y que lo volverán a hacer ahora que "lo vuelve a intentar" liderado por "aquel que debería ser el primero en impedirlo", en referencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

En este sentido, han señalado que "la amenaza se redobla" porque es Sánchez quien, "tras perder las elecciones y con la única intención de perpetuarse en el poder, se ha puesto al frente del movimiento independentista" que busca "derrotar al Estado", "romper la igualdad entre los españoles", amordazando así a jueces y fiscales y "humillando a nuestro país".

"No nos ponemos de rodillas"

El manifiesto que se leerá en las plazas de toda España esgrime que los españoles darán la cara, en confrontación con PSOE y Junts, que han decidido la gobernabilidad "fuera de España", y no se pondrá "de rodillas" ante "los que odian la democracia".

"Salimos a las calles y plazas de nuestra nación, orgullosos de nuestra democracia, de nuestros jueves, de nuestros policías, de nuestros ciudadanos, de nuestra Constitución. Orgullosos de España", continúa el texto, que recalca la importancia de estar juntos "pese a que quieren dividirnos".

Ante el desafío que supone para la democracia la ley de amnistía, el PP ha pedido "la reacción de los demócratas, sin distinción de ideología" con el fin de que la libertad, la igualdad y la convivencia "sigan marcando nuestro horizonte". "Vamos a dar la batalla contra la impunidad (...) de forma pacífica, cívica y legítima", añaden.

Los 'populares' han compartido su convicción de que la democracia española "prevalecerá" y que "algún día la historia" contará que "España se puso en pie, con serenidad y firmeza, para decir basta y para defender la igualdad entre los españoles". "¡España no rinde", concluye.