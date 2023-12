Las comunidades peor financiadas en el actual sistema de financiación autonómica planean una reunión a finales de enero. La cumbre fue avanzada por el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y en el encuentro llevan semanas trabajando los barones del PP en las comunidades que reciben menos financiación por habitante con el modelo en vigor, aprobado en 2009. Valencia, Andalucía y Murcia conforman el eje de las autonomías con peores datos, según los informes técnicos de Fedea, que suman a este club de las regiones infrafinanciadas a Castilla-La Mancha. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, habló con el socialista Emiliano García-Page la pasada semana, según ha podido saber El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, para proponerle que acuda a esta cita que se planea para finales del mes próximo y que aún no se sabe dónde se celebrará.

Un informe de Fedea constató hace ya más de un año que Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha son las cuatro comunidades de régimen común que tienen un índice de financiación a competencias homogéneas por habitante ajustado por debajo de la media. Precisamente, estas cuatro regiones reclaman al Ejecutivo de Pedro Sánchez un fondo de compensación mientras se reforma el sistema de financiación autonómica, pendiente de renovación desde 2014.

Brecha entre comunidades

El Ministerio de Hacienda descarta esa inyección extraordinaria para compensar a las peor dotadas y se escuda en que son otras comunidades del PP las que rechazan ese fondo transitorio, subrayando además que reparte entre las regiones más dinero que nunca (150.000 millones de euros en 2014). Andalucía pide mil millones anuales mientras se estrena un sistema que corrija las desigualdades y deje de castigar a las más pobladas. El actual modelo premia factores como la dispersión, el envejecimiento o la insularidad por encima de la población real. El objetivo era corregir desigualdades pero en la práctica ha generado una brecha que es cada vez más pronunciada entre las regiones en la parte alta de la tabla y aquellas que se sitúan con el farolillo rojo, a la cola del reparto del Estado.

Los barones del PP quieren “romper trincheras” y que la cumbre sirva para forzar al Gobierno de la nación a mover ficha y acelerar una reforma que hasta ahora se ha limitado a un intercambio de documentos y propuestas entre el Ministerio de Hacienda y los consejeros autonómicos. Fuentes del Gobierno andaluz confirmaron que Moreno ha invitado al barón socialista de Castilla-La Mancha a sumarse a la reunión donde la prioridad será reclamar al Gobierno que mientras que se pacta un nuevo sistema se habilite un fondo de compensación que iguale a las autonomías que están en la parte más baja de la tabla y por debajo de la media en financiación por habitante.

Page ha dejado en el aire su asistencia ante la oportunidad política de una foto con los barones del PP en un tema que es capital con el Gobierno y cuando las negociaciones con Cataluña tensan las relaciones con el resto de autonomías. El valenciano Carlos Mazón descartó, en una entrevista en la Ser, que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, vaya a formar parte de su ronda de encuentros entre comunidades.

En guardia frente a Cataluña

En la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hace dos semanas, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha no dudó en sumarse a las críticas de sus compañeros en gobiernos del PP ante la posibilidad de que el Gobierno abra una negociación bilateral con Cataluña, situando a la Generalitat por encima del resto de comunidades. Las explicaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negando que haya habido reuniones a dos con el gobierno catalán sirvieron al Gobierno de Page para rebajar el tono de las críticas.

El PSOE garantizó en el pacto de investidura con Junts “un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Cataluña” mientras que con ERC pactó una quita de deuda de 15.000 millones de euros. Una condonación que, después aseguró el Gobierno, se extenderá al resto de comunidades, que aún esperan que a principios de enero el Ministerio ponga sobre la mesa la cantidad con la que aliviará a cada región.

Fotos de PP y PSOE

No es la primera vez que Moreno logra una foto con barones del PSOE para abordar la financiación autonómica. El presidente andaluz ya abrió una ronda de reuniones en San Telmo, sede del Gobierno de Andalucía, durante la anterior legislatura a la que acudieron líderes socialistas. Tanto el expresidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, en septiembre de 2021, como el expresidente de Aragón, Javier Lambán, en octubre de 2022. Los dirigentes del PP están empeñados en dejar claro que la financiación autonómica debería ser un asunto que trascienda las siglas o los partidos políticos para centrarse en un reparto de los recursos más justo entre las comunidades “al margen de ideologías”, defienden siempre desde el entorno de Moreno. Desde el Gobierno recalcan las diferencias internas del PP por comunidades en asuntos como la financiación o la quita de deuda y apostarán por dividir a los barones populares, mientras que Génova llama a la unidad de acción.

En el gobierno andaluz admiten que la situación no debería ser diferente para unir fuerzas entre las comunidades peor financiadas dejando a un lado posiciones partidistas. Sin embargo, el contexto político sí que ha cambiado en la nueva investidura de Pedro Sánchez, donde el propio Moreno, como otros muchos líderes del PP, llevan meses pidiendo a los socialistas que frenen las alianzas del PSOE con los independentistas. García-Page ha sido, junto a figuras como Felipe González o Alfonso Guerra, muy críticos contra la amnistía a los líderes del ‘procés’ en Cataluña, erigiéndose en referente de las voces contra los acuerdos de Pedro Sánchez dentro de las filas socialistas. Una foto con los barones del PP daría munición a la oposición y eso el presidente de Castilla-La Mancha también lo sabe, por lo que no ha cerrado si participaría o no en esa cumbre, aunque tiene la puerta abierta.

Dinero por habitante

El modelo de financiación en vigor sitúa por debajo de la financiación media por habitante ajustado a Castilla-La Mancha (95,8), Andalucía (94), Valencia (93) y Murcia, a la cola (92,2). En la parte de arriba de la tabla y por encima de la media están Cantabria (116,9), La Rioja (111,7), Canarias (110,3), Extremadura (109,5), Baleares (109), Castilla y León (105,7); Asturias (103,3); Galicia (102,1); Cataluña (101,8); Madrid (101,2) y Aragón (101,1).

La reforma está estancada en el intercambio de documentos y propuestas, a partir de un informe técnico, elaborado por una comisión de expertos y enviado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades en diciembre de 2021, con una propuesta de cálculo de población ajustada que recibió las observaciones de los territorios.