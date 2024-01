Otro ciclo electoral está en marcha. Alberto Núñez Feijóo reunió a la plana mayor del partido este martes en Madrid para fijar los objetivos del nuevo año, mirando especialmente a dos citas con las urnas que para el PP son decisivas. La primera, la más urgente, en Galicia el 18 de febrero. “Todo el partido está a disposición de Rueda para obtener una nueva mayoría”, avanzó al inicio de su discurso. Lo que pidió el líder conservador a los suyos fue “no relajarse”, consciente de que el actual presidente de la Xunta necesita alcanzar la mayoría absoluta para seguir en el gobierno autonómico. Y la precampaña ha comenzado absolutamente centrada en la crisis de los pellets esparcidos por las costas gallegas.

Lo que también confirmó Feijóo es el ambiente plebiscitario del nuevo ciclo electoral, sobre todo mirando a las europeas del mes de junio, que llegó a llamar “elecciones generales”. “Debemos lograr otra victoria en esas elecciones. Se vuelve a votar en todos los ayuntamientos de España, dijo el dirigente gallego, confirmando que la cita se planteará como una segunda vuelta contra Pedro Sánchez tras sus pactos con los independentistas y ya con la ley de amnistía aprobada casi con total seguridad.

Con respecto a las elecciones del País Vasco, aún sin fecha pero que tendrán lugar en la primavera, también puso el listón alto al candidato conservador, Javier de Andrés: “Tenemos que pelear para ser decisivos en Euskadi”, zanjó. Unas expectativas complicadas para el PP en ese territorio, donde tendrá que competir con el PNV por el espacio de centro derecha, donde los de Andoni Ortuzar mantienen una hegemonía casi total hasta ahora.

Las gallegas son el objetivo principal en este momento para el PP. El domingo todos los presidentes autonómicos se dan cita en A Coruña para respaldar públicamente a Alfonso Rueda. En la campaña electoral los barones tendrán muy poca presencia, a diferencia de Feijóo, que sí tiene prevista una agenda propia y en paralelo a la del presidente de la Xunta.

Retiro del comité de dirección en Toledo

Esta semana estará marcada por el pleno del Congreso que debe aprobar la convalidación de tres decretos leyes fundamentales para el Gobierno. De uno de ellos, de hecho, depende un nuevo desembolso de 10.000 millones de fondos europeos. En este momento las negociaciones siguen, pero el Ejecutivo no tiene amarrados los apoyos. Feijóo aseguró ante los suyos que "no saldrá al rescate" de Sánchez si no acepta las condiciones del PP. Es también lo que le pedían los dirigentes territoriales.

Después del pleno del miércoles, el líder del PP se desplazará a Toledo con todo su comité de dirección para unas jornadas de trabajo que durarán hasta el sábado. Una especie de retiro de la cúpula conservadora para preparar el año y que también servirá para forjar nuevas relaciones, teniendo en cuenta que a finales de diciembre se produjeron cambios dentro de la dirección con la incorporación de varias vicesecretarias y cambios en algunas carteras internas.

El siguiente fin de semana Feijóo acudirá a Ourense para clausurar la interparlamentaria del PP de Galicia, que será la antesala definitiva al inicio de la campaña.