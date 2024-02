Tras un fin de semana de asombro en las filas del PP, Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa de Alberto Núñez Feijóo y de la postura de Génova respecto al independentismo catalán. La dirigente madrileña ha asegurado que no ha escuchado a nadie en la dirección del partido decir nada distinto a lo que se ha explicado hasta ahora respecto a la amnistía. "Yo no he visto ningún giro", ha asegurado tras la incomprensión que han provocado en las filas del PP las informaciones de este fin de semana sobre cómo la dirección del partido estudió durante 24 horas la ley de amnistía que pedía Junts y la posibilidad de valorar un indulto para Carles Puigdemont si se dan las condiciones necesarias, como someterse a la justicia española.

De hecho, culpa del revuelo al Partido Socialista, asegurando que "se están agarrando a un clavo ardiendo" ahora que llegamos a la "recta final" de la campaña electoral gallega. "Yo no iría con junts ni a la vuelta de la esquina", ha dicho rotunda, pero insistiendo en que esa es también la postura de Feijóo. "Ha dicho lo mismo, no a amnistía, no a indultos y sí a seguir investigando" los casos relacionados con el terrorismo. Y de hecho, acusa de "trilerismo" al Gobierno de Pedro Sánchez, solo que ahora hay "22 ministros moviendo la bolita". "Estamos rodeados de trileros y para cuando te das cuenta no te quedan ni los zapatos", ha señalado. Cuando el pasado verano se produjeron varias contradicciones por parte de Génova acerca de las conversaciones del PP con Junts para la constitución de las Cortes, Ayuso fue una de las dirigentes autonómicas que quiso marcar públicamente los límites a esas negaciones, asegurando que "no se puede seguir pagando la fiesta a los independentistas". Pero una vez marcada la línea roja y mostrada su postura aquel 15 de agosto, la dirigente madrileña se ha mantenido fiel a su jefe de filas, con un claro esfuerzo por mostrar su apoyo en público y que nadie pudiera sugerir que ponía piedras en el camino de Feijóo.