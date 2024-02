Alberto Núñez Feijóo se refirió a las informaciones sobre el análisis que su partido hizo de la ley de amnistía tras las exigencias de Junts durante 24 horas el pasado verano, y la posición que mantiene acerca de los indultos a los independentistas este domingo en Ferrol. La política nacional y, sobre todo, la postura de los populares días después de que Carles Puigdemont amenazara con desvelar sus conversaciones -“todo se sabrá” dijo el expresident de la Generalitat- ha impactado de lleno en la campaña de las elecciones gallegas, cruciales para el PP. “Voy a ser muy claro y contundente”, advirtió el líder conservador.

“Dije que no y sigo diciendo que no a cualquier amnistía porque es ilegal, inconstitucional y rompe el principio de igualdad entre españoles. Dije y digo que no a cualquier tipo de indulto porque no se da ni una sola de las condiciones para ningún posible indulto. Ni una sola”. Feijóo se reafirmó en esa posición, como publica El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, volviendo a defender que para que se concedieran indultos, también a Puigdemont, que huyó de España hace seis años para evitar ser juzgado, deben producirse las condiciones necesarias. No las mencionó, pero se refería a pasar por la Justicia, ser condenado y renunciar a la vía unilateral y al respeto de la legalidad.

Esa es la posición que tiene el PP, que insiste en que no se lo ofreció específicamente a Puigdemont cuando el pasado verano tantearon a su partido en unas conversaciones. En las mismas en las que Junts exigió una ley de amnistía que el PP estudió y analizó durante 24 horas para concluir que no había camino posible por ser inconstitucional. Así lo reconocieron fuentes del máximo nivel del partido a este diario. Feijóo, desde Ferrol este domingo, se revolvió: “Si el independentismo quiere amnistía, ya tiene a Sánchez. Conmigo el independentismo no puede contar para ninguna amnistía”.

Los populares se quejan de que el PSOE “tiene mucho interés” en “embarrar la campaña” y en “hacer como que todos somos iguales” y Feijóo pidió que se juzguen “los hechos”. “Voy a reiterar no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Lo hemos hecho desde el principio y por eso Sánchez es presidente y yo jefe de la oposición. La amnistía y los indultos me han impedido ser presidente. Para Sánchez ha sido una oportunidad. Él ha utilizado la oportunidad y yo me he quedado con mis principios”.

Todas estas cuestiones llegan en un momento de oposición muy duro del PP, con una verdadera ofensiva desplegada contra la amnistía y contra las alianzas de Sánchez y los independentistas, tanto en el Congreso y el Senado, como en la Unión Europea y en las calles desde hace meses. Y también a una semana de votar en Galicia, donde los conservadores necesitan retener la Xunta.

Las informaciones sobre la amnistía y los indultos han desconcertado al partido, que no entienden el contexto más allá de la carta de Puigdemont. Feijóo también envió un mensaje a la interna: “Tenemos muy claro lo que defendemos, la legalidad y la igualdad. No tenemos dudas en lo que tenemos que hacer”, dijo buscando aplacar los ánimos.

El líder del PP también se refirió a las dudas que su partido reconoce ahora para probar la relación de Puigdemont con la comisión de delitos terroristas en pleno debate jurídico sobre si hubo o no terrorismo en el procés. “Dije y digo que sí a la investigación de la Justicia por cualquier acto presunto de terrorismo o conexión presunta entre el independentismo y el régimen de Putin”, explicó desde Ferror. En realidad, él mismo aseguró que los policías sufrieron actos terroristas en los momentos más tensos de disturbios en Barcelona cuando hubo manifestaciones contra la sentencia del TS. Otros dirigentes como Isabel Díaz Ayuso han sido aún más claros asegurando que hubo terorismo.