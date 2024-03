División en el PP sobre si Alejandro Fernández debe ser el candidato a las elecciones catalanas

Alejandro Fernández, sí, Alejandro Fernández, no. Desde el miércoles, cuando Pere Aragonès comunicó el adelanto de las elecciones al 12 de mayo, el PP ha tenido oportunidad de confirmar al actual presidente del partido en Cataluña como candidato y no lo ha hecho. Los altos cargos han esquivado las preguntas de la prensa. La excusa es que están en plenas negociaciones con Ciudadanos para decidir con qué fórmula van juntos a esos comicios catalanes y también a los europeos, del 9 de junio, pero la verdadera razón es que en la cúpula del partido hay debate sobre si Fernández debe ser cabeza de cartel. La decisión está en manos de Alberto Núñez Feijóo, que estos días está escuchando los pros y los contras del posible relevo al frente del partido en Cataluña a menos de dos meses de que se pongan las urnas. Tendrá que comunicar su decisión en los próximos días.

Feijóo quería cambiar la dirección del PPC desde finales de 2022, pero la decisión se fue aplazando por el calendario electoral de 2023 y también por el choque de pareceres que hay en su cúpula por este asunto. Según fuentes de la dirección del PP, uno de los principales defensores de Fernández, además del sector aznarista del partido (Isabel Díaz Ayuso y Cayetana Álvarez de Toledo, como principales representantes), es Miguel Tellado, ahora portavoz del PP en el Congreso y, para estos efectos, mano derecha de Feijóo desde 2014 en Galicia. Su opinión cuenta y mucho. Por contra, los más proclives a cambiar al líder del PPC, son Cuca Gamarra, secretaria general, y Elías Bendodo, vicesecretario de coordinación autonómica, local y análisis electoral.

Para Tellado, Fernández da bien en las encuestas y es conocido. "No solo me parece un orador extraordinario y un brillante parlamentario, en eso todo el mundo coincide, sino que realmente tiene una visión nítida y clara de lo que está pasando en Cataluña y de lo que debería pasar... ", dijo Álvarez de Toledo este viernes en el programa de Federico Jiménez Losantos en EsRadio.

Feijóo, el verdadero candidato al Parlament

Entre los que prefieren sustituir a Fernández no solo están Bendodo y Gamarra, también se encuentran algunos altos cargos del PP catalán que llevan años quejándose en privado de la "falta de acción" del presidente del partido. "No se ha pateado Cataluña en los seis años que lleva al frente del PPC. No ha cuidado las estructuras territoriales", se lamenta un político que lleva dos décadas con altos cargos en la formación en Cataluña. La pregunta para los que apuestan por el relevo es: si Fernández no va de cabeza de cartel, ¿entonces quién? Y la respuesta no está clara. Dolors Montserrat, jefa de los eurodiputados en Bruselas, es un nombre recurrente, pero todos saben, también Feijóo, que no quiere volver a España. Manu Reyes, actual alcalde de Castelldefels y del PP en la provincia de Barcelona, ha conectado mucho con el líder del PP desde el principio. Este viernes, casualmente, Reyes estuvo con Feijóo en Ávila, en un acto del partido que reunió a altos cargos de toda España.

Reyes no es tan conocido como Fernández, pero los que defienden su candidatura aseguran que no es grave: Feijóo, por la imagen de moderado que tiene en Cataluña, según fuentes de Génova, va a ser el verdadero candidato al Parlament. Mientras que la relación entre Reyes y el jefe de filas es excelente, con Fernández es todo lo contrario. Nadie olvida las pullas que ha lanzado a Feijóo como guardián de las esencias del PP más conservador. La más relevante llegó en septiembre del año pasado, cuando la dirección nacional tuvo que matizar unas palabras que pronunció el líder sobre la necesidad de "buscar un encaje del problema territorial de Cataluña” tras comprobar que el partido en Cataluña, Ayuso y Álvarez de Toledo, entre otros, estaba criticándole duramente.

El antecedente de Alonso en Euskadi

No sería la primera vez que el PP cambiara de líder en una autonomía con una convocatoria electoral ya activa. La dirección nacional de Feijóo tiene esa prerrogativa y Pablo Casado, su antecesor, la utilizó en Euskadi el 23 de febrero de 2020, cuando se cargó a Alfonso Alonso por desavenencias sobre cómo integrar a Ciudadanos en la coalición. Casado colocó a Carlos Iturgaiz. Los comicios eran el 5 de abril.

Así las cosas, Feijóo tendrá que decidir si asume que él es el verdadero candidato al Parlament y se arriesga con Reyes u otra cara 'nueva' o bien mantiene a Fernández, aunque la cosa no haya fluido por ahora.