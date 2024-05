Ayuso afronta otro Dos de mayo de choque político con el PP dispuesto a movilizar las calles

El Dos de mayo es una fecha marcada en rojo en la Comunidad de Madrid. Por festivo, pero también por ser un escenario en el que es ya tradición el choque político. Porque se cierran los bares, porque hay un caso de espionaje sin aclarar como lo fue Pegasus, porque es la antesala de unas elecciones autonómicas que todo lo amplifica, como el buscado conflicto protocolario del año pasado... Cada año surge una razón que provoca que esta fiesta autonómica se convierta en un espectáculo de dardos políticos. Fue así antes de Isabel Díaz Ayuso y se repite con más intensidad con ella. Este año, el escenario lo ha pintado Pedro Sánchez con su carta a la ciudadanía y su decisión final. Él se queda y Ayuso se mantiene, con el PP de Madrid detrás y "al servicio" de Génova y España, con el silbato en la mano para llamar a filas a sus militantes para ir al choque con Sánchez.

La tensión ha vuelto a elevarse este Dos de mayo. Superado el conflicto protocolario con el ministro Félix Bolaños del año pasado, se preveía una celebración más tranquila en la Puerta del Sol. Pero lo ocurrido con la carta de Sánchez ha llevado al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a pedir a los suyos que no permitan que fluya el aire con el PSOE. El PP trabaja en movilizaciones de distinto tipo, aun cuando no haya querido concretar en qué se traduce eso, en si buscará manifestaciones masivas antes de las elecciones europeas u otro tipo de movimientos. De momento solo ha trascendido que una de esas acciones será pedir la comparecencia de Sánchez en las Cortes.

En la reunión de grupo de este último martes, en la que Feijóo convocó a los suyos para meter presión y advertir de que las elecciones europeas deben trabajarse y tomarse como si fueran unas generales, el líder del PP mostró que está totalmente alineado con el discurso que ha mantenido siempre la dirigente madrileña, con ese no dar ni agua ni a Sánchez ni a sus socios que Ayuso promulga desde que está al frente del Gobierno regional. Estos días se ha escuchado incluso al líder de los populares hablar de "cambio de régimen por la puerta de atrás", una expresión hasta ahora repetida por la dirigente madrileña, José María Aznar o algunos líderes de Vox.

En este encuentro parlamentario, el hombre fuerte de Ayuso en las Cortes Generales, su número dos y también senador, Alfonso Serrano, mostró la "disponibilidad" del PP de Madrid para volcarse en las movilizaciones que hagan falta. La idea, según deslizan en Génova, es que Sánchez va a tener "la movilización que buscaba pero no en los términos que esperaba". Desde que se celebraron las elecciones generales en julio del año pasado, la formación regional ha procurado mantener al partido activo, en marcha, ante la expectativa de que la legislatura de Sánchez sufriera giros inesperados. Es parte de la estrategia que se han marcado para que una convocatoria electoral no les pille desprevenidos.

Este pasado fin de semana, por ejemplo, se celebró la primera reunión intermunicipal del PP de Madrid, en la que se concentraron los alcaldes y concejales de los municipios regionales, con el objetivo de rememorar los resultados electorales de hace un año pero también para tener al partido "enchufado" de cara a las europeas.

Tensión

El año pasado la tensión subió a límites desconocidos con el conflicto protocolario en torno a Bolaños, a quien el equipo de Ayuso no le permitió subir a la tribuna de autoridades en el acto cívico-militar por no estar oficialmente invitado. Este año, como entonces, el invitado es el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. En 2023 apenas quedaban unos días para que comenzara una campaña electoral en la que Ayuso se jugaba seguir dependiendo de Vox o una mayoría absoluta como la que al final obtuvo. En esta edición, la cabeza de lista no es ella, tampoco Feijóo, pero en el caso de las europeas es casi como si este último lo fuera porque la lectura del resultado se va a hacer en comparación con lo ocurrido en las últimas generales, aunque esta cita tenga particularidades distintas.

De momento, desde que Sánchez anunció sus cinco días de reflexión, Ayuso le ha acusado de estar creando un "estado de paralegalidad", de ser "el fango" mismo, de tener formas dictatoriales y, este último martes en la Asamblea de Madrid, donde quedó claro que la crispación sigue al alza, señaló a Más Madrid, socio de gobierno de la nación, de estar "preparando las guillotinas" y elaborando "listas contra los jueces". Además, ha intentado dar la vuelta al calificativo de fascista que recibe la derecha en general y apuntar que "las únicas trazas de fascismo están en los manuales de resistencia", en referencia al libro de Pedro Sánchez.