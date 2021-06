Marina Niceto Valera, de la hoguera de San Blas, es la nueva Bellea del Foc, ungida con el año 2022. Con esta nomenclatura, la misma que la infantil, el listado histórico no reconoce la existencia de una belleza 2021 aunque ella ejercerá, si no se adelanta la elección de 2023, durante casi dos años.

El acto, celebrado en la Plaza de Toros, se ha tenido que demorar más de media hora por culpa de las condiciones meteorológicas. Allí ha repetido Carlos Galiana, en esta ocasión acompañando a Consuelo Llobell.

También estuvo la reina de las fiestas de la Magdalena, Carmen Molina, quien sí que prolonga durante tres años su mandato.

"Ninots" de quita y pon

La entrega de "ninots" en la Exposición tendrán lugar los días 12 y 13 del próximo mes, como previo a la inauguración oficial. De momento, el ayuntamiento llevará todos aquellos que se guardan en Feria València (los que no se retiraron en tiempo y forma). Y, en todo caso, si una comisión quiere cambiarlo, tendrá que llevarlo a La Base y retirar el anterior.

Si quieres hacer cosas en fallas... contesta

Las comisiones tienen que ir organizándose de cara a las Fallas de Septiembre. Y no son pocas las que han recurrido a la encuesta telemática para ir reservando plazas. Dicho de otra manera, para saber si van a asistir o no a la Ofrenda, si van a asistir o no a la cena de la plantà, si quieren plaza en el autobús para la Ofrenda... lo que parece vislumbrarse de todo esto es que en las Fallas Covid no lo son de "dejarse caer". Está todo tan medido, que va a hacer falta mucha organización y saber bien quien está y quien no.

Matinal de pilota como homenaje a Juan Picazo

Te puede interesar: Fallas de Valencia La Magdalena repite sus reinas por tercer año

El Trinquete de Pelayo acogerá el próximo día 27 el Memorial Juan Picazo, organizado por la JCF, la Federación de PIlota y su comisión de toda la vida, Oltá-Juan Ramón Jiménez. Empezará a las diez de la mañaan con la participación de la propia comisión, los vecinos de Rubén Vela, y los canadores de la División de Honor y la Copa Fallera Mayor: Humanista Mariner y L'Algüer. Se puede asistir mientras se cumpla el aforo del trinquete.