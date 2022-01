La comisión de la Plaza de Jesús ha convocado un nuevo premio que, en esta ocasión, reconocerá una faceta, a día de hoy, no especialmente reconocida tanto en la fiesta como en la propia sociedad. Se tratará de un premio con dotación económica, para aquella mujer o niña que desarrolla una iniciativa o una labor en cualquier ámbito de la sociedad. Un reconocimiento para aquellas labores normalmente que acaban de recibir el reconocimiento "por mucho esfuerzo, éxxito o reporcusión en la sociedad que tengan las acciones que llevan a cabo".

Este galardón es una forma de recordar la memoria de una de las personas clave en la historia de esta comisión y sirve para reforzar su 50 aniversario. Por eso, el premio de llamará "Amparo Belda Merino". Bajo su presidencia de seis años, la comisión consolidó su cambio estético, ese que le ha hecho convertirse en una de las referencias obligadas en la originalidad estética.

Amparo, que fue fallera fundadora, fue de las que creyó en esta fórmula artística, que se completó con los "llibrets", verdaderos trabajos de investigación, o las acciones solidarias. No se entiende la historia de la comisión sin Amparo, que extendió a la Agrupación de Jesús y a quien su pelea contra su delicado estado no le impedía volver y volver. A finales de 2018, Amparo, "La Jefa" se marchó, pero la comisión no se desmemoria.

Las candidaturas de esas particulares heroínas anónimas se han de presentar antes del 28 de febrero.

