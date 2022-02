Quedarse sin desfilar en la Ofrenda del próximo año es la sanción máxima con la que puede encontrarse una comisión de falla si incumple las normas. Ha pasado ya el tiempo en el que la sanción máxima era desfilar a primera hora. Sobre todo, porque cierta revisión del tema dejó la sensación de que el presunto castigo no era tal castigo, puesto que la comisión sancionada regresaba pronto a su demarcación y disponía de toda la jornada libre, más allá de que desfilara ante poco público. El caso es que la sanción, ya endurecida en las Fallas de Septiembre, es quedarse en casa, lo que sí que sería un verdadero trauma.

El debate de la indumentaria está limitado al Reglamento Fallero, que es tan fácil como manejarse con normalidad. Las obligaciones son no sólo para las comisiones, sino para las entidades invitadas, con lo que no se puede ya ni cantar ni dar palmas, práctica que era natural en las casas regionales.

Estas son las premisas fundamentales del desfile:

Las filas serán de 5 componentes (salvo el cociente final, que serán de cuatro o tres e irán las últimas)

La distancia entre filas será de tres metros, salvo la fallera mayor, que irá a 5 metros, aproximadamente

El presidente de la comisión mayor irá integrado enla primera fila de la comisión sin ir destacado, cosa que sí que se permitirá al presidente infantil, que podrá ir tres metros por delante

Se prohiben los pasillos a las falleras mayores ni a la llegada a la plaza, ni en la plaza ni al salir de la misma.

Los delegados de sector están obligados a viligar el cumplimiento de las normas y la organización de las comisiones de su sector.

Es obligatorio entregar la hoja con los datos de participantes al entrar en la plaza.

Los participantes deben llevar la indumentaria tradicional que consta en los artículos 64 y 65 del REglamento Fallero.

¿Qué dice el Reglamento Fallero?

Art. 64.- Uso de indumentaria tradicional

Uso de indumentaria tradicional 1. Con el fin de dar el mayor realce y esplendor a los actos y desfiles falleros, las Comisiones velaránporque en la fiesta de las Fallas se utilice la indumentaria fallera y valenciana tradicional, diferenciando la utilizadapor el hombre de la usadapor la mujer valenciana y fallera:

a) El fallero utilizará el traje instituido en el IV Congreso General Fallero o cualquier traje tradicional valenciano. b)La Fallera deberá lucir el tradicional traje de Valenciana

2.Queda terminantemente prohibida la utilización de prendas que no sean acordes a la indumentaria tradicional fallera expresada anteriormente, asimismo no se permitirá la utilización de prendas masculinas por falleras, en actos oficiales, con independencia del cargo que ocupen .A estos efectos, se considera el blusón o blusaprenda masculina

Art. 65. - Distintivos

- Distintivos 1. Cuando se vista el traje fallero instituido en el IV Congreso General Fallero ,o el traje de valenciana, éstos se complementarán con un fajín o banda, respectivamente.

No se puede invitar a otra comisión de falla o colectivo festero no perteneciente al censo de la JCF excepto a los colectivos hermanados con nunca más de 10-12 personas (dos filas), sin destaque ni estandarte.

Las normas son aplicables tanto a las comisiones como a las entidades invitadas (casas rgionales, juntas locales y asociaciones), que son igualmente informadas de las mismas.

Se garantizará la participación a todas las personas censadas atendiendo a criterios de igualdad y acesibilidad.

Las comisiones deberán informar de casos concretos de diversidad e inclusión entre los participantes a efectos de organización del desfile.

Causas de sanción:

Incumplir el número de componentes por fila o la distancia marcada.

Desfilar más personas que las que existen en el censo oficial o invitar a entidades no censadas

Cantar, bailar, hacer palmas o actitudes similares

Desfilar destacado el presidente u otro componente de la comisión que no sean falleras mayores o presidente infantil

No vestir la indumentaria tradicional o prendas no admitidas (como ropa de particular, blusón o similar)

Hacer pasillos

Sanciones:

Desde apercibimiento por infracción leve a prohibición de desfilar el próximo año en las infracciones graves.

La gravedad se medirá por la repercusión de la infracción en el desarrollo de la Ofrenda o la reincidencia en las acciones sancionables, así como actitudes de desprecio o incumplimiento de normas.

De cualquier modo, las sanciones se sustanciarán en un procedimiento, donde se podrán presentar alegaciones si las hubiera.