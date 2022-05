27·04·2022 12:32

La entregsa de premios de las Fallas grandes sigue celebrándose de forma más que trastocada. Los premios de las Fallas de 2020 no fueron de 2020 sino de 2021 y no fueron en marzo, sino en septiembre. Y los de 2022 no fueron en marzo, sino que van a ser en abril.

Recuperando archivos hemos encontrado a algunas de las que ahora son representantes de la fiesta acudiendo el pasado septiembre a recoger "palets". Quien le iba a decir, por ejemplo, a Carmen Martín Carbonell cómo iba a cambiar su historia cuando recogió un quinto preimo de falla y primero de ingenio. Ahora ella entregará un primer premio en toda regla a su comisión, tras el éxito de Ernesto Cimas.

La Sección Especial dejó sensaciones encontradas entre dos componentes de la actual corte de honor: María Albors soñaba con el primer premio con sus gamusinos, pero el destino le fue adverso, tanto como este año, donde también entregará un segundo premio. Claudia Mas sí que celebró como un exitazo el tercer premio en Exposición, que este año se transofrma en séptimo.

También hemos encontrado en nuestros fondos otras imágenes que ahora van a cambiar sustancialmente. Paloma Eroles recibiendo el premio de Conde Salvatierra (este año entregará un podio en la Primera A a su comisión) o Eva Alcahuz, que la recibió de su compañera de comisión Andrea Grau.