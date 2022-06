La Junta Central Fallera ha convocado una nueva edición de la asamblea de presidentes infantiles. Con muchos cargos nuevos, no tuvo la vivacidad de la celebrada el pasado ejercicio, con unos presidentes con dos años de entrenamiento. Con todo, más de sesenta representantes se han dado cita y han dejado en el apartado de ruegos y preguntas algunas de las peticiones más llamativas, que no quiere decir que puedan materializarse, pero que no dejan de ser las verdaderas inquietudes de los menores de edad de la fiesta.