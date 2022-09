Hay falleras mayores tripitidoras que tuvieron suerte de salvar el evento emblemático de su mandato ya en el año 2020. Sandra tuvo esa suerte, porque su Concurso Mundial de Paellas se celebró. «Si recuerdo cosas importantes de mi primer reinado, sin duda fueron las paellas. Fue un evento muy bonito y muy logrado. ¿Quién nos lo iba a decir, porque fue el fin de semana previo a que nos cancelaran? Fue el viernes de prefallas. En 2021 hicimos charlas on line para seguir sumando años. En 2022 hicimos unos premios en diferentes categorías a quienes han estado y ahora la volvemos a celebrar». Aunque sea fuera de su calendario habitual.

Sandra Laguna remata con las pruebas sus tres años y completando su ciclo de cargos representativos en la comisión. Una historia que coincide con el cambio de siglo. «Me apuntaron en el año 2000 porque el casal y mi casa están a cinco minutos andando, literalmente, y porque la fallera mayor infantil era compañera de mi colegio. Nos apuntamos por experiencia, por curiosidad, por «vamos a ver qué pasa», y «vamos a ver qué pasa», llevamos allí más de veinte años. Ahí me quedé y supongo que por muchos, muchos años más». Fue infantil en 2010 «y diez años después fallera mayor», con el alargue de dos más. «Para 2021 se abrió candidatura porque así se tiene que hacer por reglamento interno. No se presentó nadie y nos dieron la confianza y el apoyo hasta conseguir un reinado completo. Y en 2022 nadie se animó. Estaba todavía el covid por ahí fluyendo, nos preguntaron si queríamos seguir y... ya que llevábamos dos, pues tres. La decisión fue antes del verano. Y hemos conseguido completarlo todo».

«Jota Jota» es comisión del Grau cien por cien y Sandra es del Grau mil por cien. «¿Conoces el quiosco que hay en la calle J. J. Domine, esquina con la avenida del puerto? Pues es de mi padre y antes lo fue de mi abuelo. El quiosco de Laguna». ¿Más Grau? «Vivimos en la mismísima plaza de las Atarazanas. Desde mi balcón se puede ver el acto de la Senyera. Más puerto imposible». El lugar para contemplar los Encuentros de la Semana Santa que ahora vivirá más cerca. ¿Más Grau? «Este año me he apuntado a Granaderos del Grau». No vestirá de soldadesca, que ahora las mujeres ya pueden, sino como personaje. «En su momento fui vesta en Los Ángeles y este año me he apuntado con unas amigas».

Es higienista buco-dental en una clínica dental donde ya goza del carácter de fija. «Llevaba trabajando tres años en otra y en ésta llevo desde febrero». Aunque un resultado favorable el día 30 sería a ella a quien sacaría la mejor de las sonrisas.