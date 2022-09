No son pocos los que, en su día, pretendieron ser más falleros por plantar las Fallas de Septiembre. Victoria Cerdá era la fallera mayor de Arquitecto Alfaro y, a la vez, Técnica de Enfermería pisando «Urgencias y UCI». Dicho de otra manera: «Lo he visto todo, absolutamente todo». Y recuerda de ese tiempo que en septiembre «yo seguía viendo caso tras caso y seguía trabajando con epi. Sí, fueron unas Fallas muy buenas y responsables, pero la enfermedad continuaba. En mi comisión hicimos como un San Juan largo. Plantamos, hicimos alguna cena en la calle y, en todo caso, algún monólogo. Pero me quedo con el momento de quemar, que fue muy emotivo. Habíamos sufrido mucha presión emocional. Fue una verdadera catarsis. Lloré tantísimo, que me renovó las energías». Para continuar un año más. «Por eso entiendo perfectamente todo lo que hubo que hacer. Recuerdo los peores momentos. He perdido personas cercanas y la comisión lo mismo. En casa sobreprotegí a mi familia. Dejé de tener contacto con todo el mundo que no fueran los más cercanos. Me daba un miedo atroz sacarlo del hospital».

Una auténtica conocedora de la pandemia. Pero para la que ahora se presenta un futuro apasionante. «Ahora estoy desactivada laboralmente porque terminé el contrato, decidí parar en agosto... y ahora en septiembre. A partir de ahí, veremos qué pasa. Las oposiciones las hacen en octubre, pero llevo años trabajando sobre todo en la sanidad privada».

Orgullosa del barrio y de la falla. Como para no ser de Arquitecto Alfaro: «Mi padre, Enrique Cerdá, es fundador. Fue presidente el año anterior y ahora vicepresidente. Tenía 14 años cuando empezó. Él y mi abuelo ya estaban ahí desde el primer día. Cuando no sé como encontrar a mi padre, sé que está en el casal».

Y la prolongación del mandato le ha permitido presidir el 50 aniversario de la comisión. «El covid te enseña que las cosas vienen como vienen y que lo que es para tí acaba encauzándose. Algo tan inesperado como una cancelación me dio la oportunidad de abrazar a más gente que lo habría hecho porque el barrio se volcó con nosotras, y además, ser la fallera mayor del aniversario».

Ser de Arquitecto Alfaro y ser amiga de Marta Tejedo, componente de la corte de 20-21 y protagonista de la increíble confusión en la Fonteta obliga a preguntar: ¿Cómo vivió todo aquello?. «Estaba en la boda de una prima y, de verdad escuché el veredicto debajo de una mesa. Me alegré mucho , pero luego ví que no era ella... recuerdo irme al baño para llamar y saber qué había pasado. Me sabe mal que Marta no pudo vivir ese momento de salir al escenario, pero ha estado, que es lo importante».