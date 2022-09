Diana Illueca añade un oficio original al listado de 73 inquietudes profesionales de las preseleccionadas. Estudió Derecho y tras hacer un máster en Asesoría Jurídica para Empresa, ahora trabaja como Consultora de Privacidad en una empresa tecnológica en el Parque Tecnológico. En román paladino: «seguridad en la información y protección de datos». O sea, un oficio con futuro con la LOPD. «Es un tema importante, está muy demandado. Proteger la intimidad y los datos personales de cada uno de nuestros clientes. Estoy contenta porque es un tema que me gusta mucho».

Fallera desde que nació en Jacinto Benavente-Reina Doña Germana. «Mi tía fue de las primeras en llegar y como no tenía hijos, me arrastró como sobrina junto con los hermanos mellizos «chico y chica». No ha sido fallera mayor infantil «pero soy del equipo de tripitidoras. En 2020 fue un año de montaña rusa. Y en septiembre se nos planteó acabar de la mejor forma posible en marzo y es el mejor regalo que me podía hacer la comisión». Razón por la que no se presentó a la preselección de 2021 «por mucha ilusión que tuviera. Había que representar a la comisión hasta el final».

El nombramiento en su comisión se rige por el llamado «sistema de libreta». «Hay que apuntarse a ella y se gana por antigüedad si hay más de una».

Es rica en matices personales. Porque también es loca del esquí. «Siempre que puedo me escapo a la montaña. Igual que soy fallera desde que nací, soy esquiadora desde que nací».

Y otra pata más: también tiene la carrera de ballet clásico. «Estudié desde los tres a los 23 años. No me dedico pero la tengo. He actuado en el Olympia, en el Principal...». Por ejemplo, en «Carmen» «e hice el último solo que pude hacer delante de mi abuela. Es un recuerdo que guardo con mucho cariño».

Su Diana de nombre de pila tiene miga. «Mi abuela paterna era de Denia y allí se tiene mucha veneración a la diosa Diana (Denia es Dianium, la ciudad de Diana). Cuando mis padres se conocieron, resulta que mi madre justamente se llama Diana, y mi abuela le dijo a mi padre «es ésta». Con la que debería casarse. Y después, cuando se quedó embarazada de mi, tenían claro que yo también sería Diana». El resto de familia «no nos hemos movido del barrio. Toda mi familia vivimos en la zona de Reino de València. Gran Vía en estado puro».

Valentía vital. «Pasé una temporada larga en California, con 18 años, enriqueciéndome en ballet y en inglés. Lo viví todo: Los Ángeles, San Francisco, San Diego y Santa María». Y un día de Santa Eusebia, el 30 de septiembre, Diana puede «cazar» el puesto más anhelado.