Desde la falla de Montserrat «de la que mi familia ha sido fundadora en 1977» llegó Raquel Gorriz a Espartero-Ramón y Cajal hace seis años. «Mi familia es del pueblo y mis tías, mi madre, mis primas y yo misma hemos sido falleras mayores o infantiles. He sido fallera de siempre y yo, por ejemplo, fui fallera mayor infantil en 2009. Pero quería vivir las Fallas de València. Teníamos muchos allegados en Espartero-Ramón y Cajal y fue como pasarme de una familia a otra». Ahora defenderá los colores de la 204 en la Fonteta para tratar de convertirse en su primera representante en esta década. La última, Begoña Corts, lo fue en 2016.

Las pruebas y lo que pueda pasar son el colofón a un año de fallera mayor iniciado bajo el lema de que «las cosas malas vienen solas y las ilusiones hay que crearlas». Cuenta que «hace cinco años apareció el cáncer en casa». Agresivo y en la persona de su madre. «Y la promesa que se hizo fue que si lo superábamos juntos, íbamos a crear ilusión. Finalmente se pudo superar. Llegó el momento, me presenté, me acogieron y ahí hemos llegado».

Reconoce que lo peor son las dudas y el permanente «¡ay!». «Han sido unos años muy difíciles, con mucha incertidumbre. Y seguimos teniéndola porque no deja de haber revisiones en el IVO. Pero hemos salido adelante, que era lo importante». Salir del pozo para subir montañas.

Con la tranquilidad restablecida en casa, Raquel ha decidido, además, pasar a formar parte del negocio materno, donde las manos son necesarias y donde las manos forman parte del trabajo de la marca Carola Campos. «He estudiado Derecho, pero me dedico a llevar la gestión, el marketing y la organización del negocio familiar, dedicada a la estética y la medicina estética. Me pareció una buena oportunidad después de la pandemia dedicarme a emprender. Es de mi madre y trabajamos en co working con otros profesionales. No sé si será lo definitivo. Me considero una mente inquieta. Me encantaría estudiar psicología también. De momento estoy activa laboralmente, estudios tengo y ya iremos viendo». Lo que hay que ver, de momento, es el futuro si la Fonteta sale bien. En este caso, los jefes (ella misma y su madre) «me lo permiten sin problemas. Están muy a favor de lo que está viniendo», cuenta.