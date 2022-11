"Lo tenemos que considerar un hecho fortuito si no se repite. Una escaramuza esporádica que, simplemente, esperamos que no vuelva a suceder. Lo único que esperamos es que no vuelva a suceder". Así explicaba el presidente de la Agrupación de Fallas del Carmen, Antonio Villena, la visión global de lo sucedido la noche del sábado en el casal de la falla Ripalda-Beneficencia-San Ramón, saldado con cuatro falleros heridos,dos de ellos trasladados al hospital para las curas. No es un ataque en concreto a la falla por ser una falla, pero sí que es reflejo, en palabras de la comisión, "del clima de inseguridad del barrio", del que aseguran que "va a más y no se puede consentir".

CONDENA DE LA JUNTA CENTRAL FALLERA La Junta Central Fallera ha mostrado su solidaridad con la comisión y sus falleros "condenando los actos que sufrieron", además de mostrar su apoyo "para que esto no se vuelva a repetir" Le tocó, pues, a la comisión de Ripalda-Beneficència, hasta el punto de que, tal como asegura el presidente, Alberto Gay, "tuvimos que acabar refugiándonos en el interior del casal, bajando la persiana". El relato de los hechos cuenta que, ya entrada la noche de un día en el que habían celebrado el nombramiento de la fallera mayor, "entraron tres personas en el casal, ajenos a la comisión y con un comportamiento agresivo". Una vez sacados de la sede, volvieron con refuerzos, dos más, "que nos empezaron a increpar y a amenazarnos con botellas de cristal rotas". Lo peor estaba por llegar, porque "al salir del casal para decirles que se marcharan, aparecieron por la calle Corona más de viente jóvenes armados con botellas, piedras y cinturones y la emprendieron a golpes con los falleros", que es cuando tuvieron que replegarse. "Si hubiesen podido, habrían entrado, porque no hacían más que golpear la verja". Así permanecieron hasta la llegada de la policía. Al lado del grafiti El casal es una modesta planta baja en la calle San Ramón, al lado prácticamente de una replacita "donde se produjeron los incidentes graves", junto al conocido grafiti de David Bowie. Un espacio con poca concurrencia generalmente. Tener una falla y en el barrio del Carmen no siempre es fácil pero, como dice el presidente de la Agrupación, "podía ser mucho peor". En la semana de Fallas es una zona de enorme tránsito y de calles estrechas. La consecuencia es que, durante esos días, no son extraños los actos vandálicos a lo que son los monumentos. Hasta el punto que hay comisiones que han optado por guardar por la noche sus fallas infantiles. Con las grandes, gran parte de ellas optan por blindarlas literalmente y, más allá de la vigilancia privada, que también, son encerradas en vallados de no poca altura. Buscaban follón por buscarlo Sin embargo, tal como asegura el presidente de la falla agredida, hay determinados grupos en el barrio de donde habrían procedido las agresiones. "La verdad es que pensamos que buscaban follón por buscarlo", a la vez que destaca que "no se paran con nada: agredieron a un jubilado". Se trata, además, de "gente extremadamente joven, que es algo que nos llama mucho la atención". Afortunadamente, el incidente tuvo lugar entrada la noche "y ya no había niños, que durante el acto de nombramiento los hubo". Villena, por su parte, destacó "la enorme heterogeneidad de asociaciones que hay en el barrio" y piensa que, a la comisión de "Ribesan", directamente, "le ha tocado. Queremos pensar que va a ser un hecho aislado y fortuito". Cien años con falla en el Portal de Valldigna 9