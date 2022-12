Sergio Musoles estrenará participación en la demarcación de Lo Rat Penat. Esto ya es, de por sí, inusual, puesto que el artista de Burriana se distingue por cambiar muy poco de demarcaciones, como clara demostración de que las renovaciones le llegan año tras año con sus siempre convincentes trabajos, que, después de ya más de 50 fallas en València, lo mantienen como uno de los más solventes de toda la historia.

Presentará para la ocasión "Un Fum de Festes", con sus reconocibles trazos y estructuras que tan bien funcionan.

Lo Rat Penat encuentra de esta manera recambio a Erik Martínez, quien da el salto a la Primera A en Quart Extramuros, después de tres años con buen tono.

La historia no reconoce los méritos de esta comisión que, pese a no estar en una "ruta" especialmente bien situada, no deja de apostar por la falla. Tanto es así, que con ésta sumarán 30 fallas consecutivas en las "Primeras", tanto en la A como en la B. Por este cruce han pasado artistas de la talla de Carlos Carsí, Pedro Santaeulalia, José Soro o Jose Giménez Baños, quien les dio la última victoria en 2006. Sin desfallecer, nuevamente se darán cita en las alturas.

Y con serias opciones porque Sergio Musoles se caracteriza por, pese a ser artista de Especial, no desmerecer un ápice sus "segundos y terceros productos". Precisamente, sus numerosas victorias se producen en esos niveles, al competir en franca inferioridad en Reino de València-Duque de Calabria donde, sin embargo, ha triunfado varias veces en Ingenio y Gracia.

Completando la trilogía

Se la curiosa circunstancia de que, con esta presencia en Lo Rat Penat, Musoles habrá completado periplo por las tres fallas que plantan en el eje de la calle Islas Canarias (aunque esta nueva comisión se quitó hace años esa denominación).

La apuesta también es firme en infantiles, donde militarán en la Sección Tercera con el proyecto "Eixa serà ma casa", parafresando la canción de Nino Bravo, de la mano, por cuarta vez, de Teodora Chichanova.

La artista búlgara, a la que las Fallas de Septiembre no la trataron especialmente bien en materia de premios, recuperó su mejor versión en 2022 y tan sólo le falta redondear con un primer premio que le sigue siendo esquivo a pesar de que todas sus fallas han sido premiadas, i la mitad de ellas han caído en zona de podium. El particular estilo de "Teo", fresco y original, genera fallas que no pasan desapercibidas. En esta ocasión irá acompañada de Roberto Elías en el guión.