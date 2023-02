Un mapa de calor determinará cuales son los espacios de la ciudad en los que hace falta un mayor control por parte de las fuerzas de seguridad ciudadana, dentro del operativo especial con que se trabajará en las Fallas 2023. En concreto, se trata de un mapeado completo de todos los barrios de la ciudad, señalando con diferente intensidad las zonas con más concurrencia. Para ello, la concejalía de Seguridad Ciudadana se basará tanto en los eventos oficiales como en los no oficiales. Y es que hay que recordar, en ese sentido, que la actividad está conformada no sólo por el Programa de Festejos, sino por la infinidad de eventos que se desarrollan, tanto en los cuatro días grandes como en un Prefallas que es uno de los grandes desafíos en las fiestas que vienen.

"Ni autorizamos ni desautorizamos. Desde el momento que un evento tiene autorización para celebrarse, lo que hacemos es tener toda la información previa y que salga lo mejor posible. Saber donde hay que destinar más agentes o donde tener una atención más especial" asegura el concejal Aarón Cano, que ha anunciado que se van a "acelerar" las reuniones de las unidades de distrito de Policía y Bomberos con "agrupaciones y sectores".

Hay preocupación por las fallas "históricas". Esas que se traducen en la "certeza de que va a hacer una presencia multitudinaria". De momento, con señales para ello como que "hay determinado tipo de trenes que está ya totalmente agotados para el 18 o 19. O encontrarnos con que un bajo coste para el 17 de marzo ya vale 70 euros. No podemos vallar la ciudad: la fiesta está hecha para esto, pero con el mayor control posible". El edil trata de llegar al término medio. "Es muy importante mantener la imagen de la Fiesta. Hay titulares o fotos que, desde luego, no queremos. Está claro que las Fallas no son el Concierto de año Nuevo, pero tampoco pueden ser una fiesta sin freno".

Verbenas, conciertos, pirotecnia...

El mapa se trazará atendiendo al listado de eventos y las zonas de conflicto señaladas por la experiencia previa. El Prefallas preocupa porque es la primera gran fiesta popular y en ella, además de las verbenas que habrá en prácticamente todas las esquinas, está previsto el doble concierto-festival de la Alameda y eventos que regresan en plenitud, como la iluminación o los castillos pirotécnicos. "Lo que queremos es que no nos pille el tiempo y tener claro cómo fluctuar la plantilla, además de dimensionar los actos y hablar con las comisiones.

Estas Fallas serán el particular bautismo para docenas y docenas de agentes recién incorporados a la plantilla.