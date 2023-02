La Crida tuvo un parte de incidentes escaso, pero no por ello inexistentes. Y uno de los más sonados puso en evidencia que el acto no sólo cuenta con la presencia de falleros o interesados en la fiesta fallera. La animación musical con DJ desde las seis y media de la tarde hizo un efecto llamada sobre una nutrido grupo de personas que acabó e hizo botellón en plena replaza. El problema vino cuando derivó en una agresión al grupo de la falla de La Nova d'Orriols, que acabó con dos de sus falleros contusionados por el lanzamiento de botellas de vidrio.

El presidente de la comisión, Luis Frejo, es quien ha denunciado los hechos, consistentes en la existencia de un auténtico asentamiento en la zona destinada a los espectadores del acto. "Cuando los vimos nos dimos cuenta inmediatamente que era un botellón al aire libre aprovechando la Crida. Se les distinguía claramente. No eran falleros, porque ninguno llevaba polares o parkas, ni mucho menos estandarte. No era un grupo organizado de una comisión. Y el botellón lo tenían extendido en plena calle".

"Cuando levantamos la pancarta..."

Los falleros de La Nova se instalaron relativamente cerca de este grupo y relativamente cerca de la tribuna porque tienen una fallera en la corte de honor. El incidente se produjo en el momento de aparecer las falleras, "cuando levantamos la pancarta. Primero empezaron con lanzamiento de botes y después ya con botellas de litrona". Dos de ellas impactaron en otros tantos falleros. "Cuando vimos cómo estaba la cosa mandamos a los infantiles a una zona más alejada de ellos. Y sin venir a cuento llegaron los lanzamientos, que impactaron en dos de nosotros. Y suerte que fue en adultos". Hubo un instante en el que se temió que el tema acabara con una pelea "pero hubo sentido común en la comisión. Se quejaban de que no veían pero, a la vez, era un tema que saltaba a la vista que no les interesaba lo más mínimo. Vinieron por el festival. Y la suerte es que decidimos que el tema no pasara a mayores". Estas quejas se extendieron en otras comisiones, algunos de cuyos componentes también han mostrado su desagrado por la presencia no ya de curiosos, sino de un botellón.

El parte de la Cruz Roja de la jornada de Crida se saldó con 22 atendidos y dos evacuados, incluyendo seis contusiones, ocho lipotimias o siete ataques de ansiedad.