La comisión de Na Jordana se ha lanzado a una curiosa iniciativa para fomentar la participación y la interacción con su falla.

El proyecto que ha concluido Mario Gual, "Esperança, fe, amor i sort" está caracterizado por la existencia de miles y miles de tréboles como elemento decorativo. Ya aparecieron en la presentación de los proyectos en "Una Festa por a Tots" y ahora son uno de los elementos distintivos del montaje.

Pues bien, uno de ellos es un trébol de cuatro hojas. Todos aquellos que hagan la visita interior pueden buscarlo. Y si lo encuentran, se llevarán un recuerdo extraordinario tanto de la falla como de Na Jordana: una reproducción de un trébol de cuatro hojas, similar a uno de los grandes recuerdos que conserva la comisión en su sala de trofeos, y que fue un regalo del profesor Santiago Grisolía.

De este objeto de arte hay muy pocas reproducciones facsimil, que ahora están a disposición de los visitantes, uno por día desde el 16 y hasta el 19 por la tarde, para buscar esos tréboles (también uno por día) y ser uno de los agraciados, además de otros obsequios, como contemplar la "cremà" en primera línea.

Se dice que hay un trébol de cuatro hojas por cada diez mil. Los de la falla de Mario Gual también se cuentan por miles, pero no llegan a tantos (hay tres mil, que no son pocos) y, sobre todo, son de un tamaño más grande que el natural. Lo que facilita una búsqueda que no es imposible. Nada más acabarse la plantà uno de los vigilantes aseguraba tenerlo localiado. Pero él no puede participar. Ahora, se buscan cuatro ganadores que ganen el acertijo "A coger el trébole"