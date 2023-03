Una vecina de Russafa denuncia en Twitter la imagen que protagonizaron tres hombres este fin de semana. Los tres chicos aparecen en el vídeo orinando en la calle e incluso uno de ellos, en el portal. Las imágenes están tomadas en la calle Sornells de Russafa. En el vídeo se muestra muy cabreada y les pide explicaciones mientras orinan en la calle. "Hacer el favor de ir a mear a vuestra casa, guarros..."

En la conversación de Twitter ha lamentado la situación y pide explicaciones al alcalde de València, Joan Ribó y al al Ayuntamiento de València: "Buenas Ribó, parle per tots els veïns del carrer Sornells de Russafa, de tot el barri en general. Es una vergonya lo que està passant, el nostre carrer no es un orinal. Totes les nits hi ha gent orinant no sols en el carrer sinó també dins dels portals, sabem que tota València està així. No hi ha dret, estem farts i ja no sabem que fer. Volem una solució perquè així no són condicions de viure. La pudor que fa en el carrer es forta. Ens mereixem més i millor"