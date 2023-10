Con hondo pesar, la comisión de Almirante Cadarso-Conde Altea ha comunicado el fallecimiento de su fallera Arancha Dolz Llorens, "Nanu" Dolz. Se trata no sólo de una fallera de toda la vida en la comisión -y fallera mayor de la misma-, sino una componente de una conocida familia en el mundo de las Fallas y en la comisión, por la que han pasado por toda suerte de cargos. Arancha era hija de Jaime Dolz, miembro de la comisión y ex presidente de la misma, y de María Luisa Llorens, todo un referente en la indumentaria tradicional después de años trabajando en la sedería Rafael Catalá, en la que, hasta su jubilación, fue asesora de cientos y cientos de falleras y que en la actualidad desarrolla actividad en el Colegio del Arte Mayor de la Seda. También era, por ello, sobrina de otro ex presidente, José Luis Llorens, actualmente vicepresidente primero de la Federación Valenciana de Moros y Cristianos.