El pasado año, Espartero-Ramón y Cajal se plantó en su particular tope en mucho tiempo: el máximo presupuesto en Primera A y el máximo presupuesto en Especial Infantil. La comisión ha crecido socialmente, y el plus aportado por Juan Armiñana generaron que, un relativamente breve tiempo, hayan pasado de la zona medio-alta a la zona alta.

Espartero nunca se ha bajado del carro. Siempre ha estado en zona noble, pero ahora está en lo que se considera su primer gran techo. En Infantiles, en Especial, categoría de la que es la que más veces ha ganado. En grandes, en una Primera A que es prácticamente si techo físico, porque en la demarcación que tienen no se puede plantar mucho más. Habría que irse al otro lado de la avenida para echar más volúmenes y ni así hay lugares para ser competitivos.

Sensaciones agridulces en 2023

Eso lo dirá el tiempo. Lo cierto es que, con aquellos presupuestos top, las sensaciones al acabar el curso 22-23 fueron agridulces. La falla grande salió apoteósica, con victoria en la categoría de plata. Vale que estaba entre las quinieladas, pero no necesariamente para ganar. En un año donde otras fallaron, Salva Banyuls y Nèstor Ruiz no cometieron ningún error en una composición muy vertical que catapultó a la comisión a la élite de plata, en la que no estaban desde hacía 20 años.

La falla infantil fue un puñetazo en el estómago. El proyecto de Fernando Foix, “Arrels”, la “falla flotante”, se llevó un serio revés con el cuarto premio que supo a muy poco.

Renovación convencida

Las sensaciones, de todos modos, fueron irreprochables y la consecuencia de ello es que todo renovaron y vuelven a hacerlo con garantías. La falla infantil sube cinco mil euros y se dispara a 50.000 euros, aunque Convento Jerusalén presenta en la clasificación cuatro mil más. En la grande se dispara la diferencia presupuestaria al subir nueve mil euros y separarse catorce mil respecto a la segunda. De hecho, los 99.000 euros son más incluso que la falla Reino de València, de la Sección Especial.

Un abrazo para recordar

Presentada junto con el resto de la Federación -a la que se han incorporado- la falla grande, quedaba por conocer la infantil. “Qui Soc?” en un proyecto de vida. Una historia que retrata a toda una generación. El protagonista es Josep, una persona mayor que tiene Alzheimer. El abrazo que le da su mujer le permite -en el recurso más llamativo del proyecto- que abra una cabeza llena de recuerdos que la enfermedad intenta impedir, pero que salen: la vida en común que han compartido incluyendo el noviazgo, el primer baile, la primera excursión en moto, las vacaciones en el coche… todo aquello que vivieron las parejas de los sesenta y que ahora, en el atardecer de su vida, son amenazadas por el olvido.

Una realidad que se visibiliza a los más pequeños de la comisión y en la que también estará presente la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de València. AFAV ha encontrado en las Fallas un particular altavoz para visibilizar su realidad. El mismo domingo que se presentaba el proyecto, Alquerías de Bellver-Garbí organizaba una dansà solidaria con la participación del coro de la asociación.

“¡A otro con ese cuento!” es el lema con el que Salva Banyuls y Nèstor Ruiz defenderán el primer premio de Primera A, en la que los personajes Disney tomarán la iniciativa para jugar con el análisis de la actualidad.