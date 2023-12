Las Fallas no sólo no han perdido músculo a causa de la pandemia, sino que se han revitalizado y han aumentado sus recursos humanos. Los rigores generados por el confinamiento y la crisis económica y sanitaria, incluyendo una situación tan traumática como la de no plantar falla en dos años y medio (desde marzo de 2019 a septiembre de 2021) se reconvierten en la actualidad en una estado de plena salud social. Y la prueba de ello es que, a punto de acabar el año, el censo es más, si no bastante más, que en la misma fecha antes de la pandemia.