"Esta lucha, sin vosotros, no habría sido igual". Durante su año como fallera mayor infantil de València, Patricia Sanz Sala destacó por su carácter extrovertido y desenvuelto. En cierta medida, una adelantada a su tiempo. Nunca dejó de tener relación con la fiesta y, de hecho, ha seguido vinculada, tanto ella personalmente como a través de su familia. En octubre de 2021 le fue diagnósticado un doble tumor cerebral consecuencia de un adenocarcinoma de pulmón. Una noticia que le llegaba cuando acababa de ser jurado de la fallera mayor de València 2022 (Carmen Martín) y cuando ella misma iba a empezar a ejercer como fallera mayor de su comisión de siempre, Sevilla-Denia. "El destino quiso que justo el día del Cáncer de Pulmón me diagnosticaran el mío".

Fallera mayor en lucha

Lejos de esconderse u ocultarse, dejó que la vida fluyera y no dejó de cumplir con su cometido de fallera mayor de la comisión. Cuando la batalla empezaba a ser superada es cuando lo anunció y lo exteriorizó como una forma no ya de autodefensa, sino de pedagogía para afrontar estas enfermedades. Desde entonces no ha dejado de recordar todas las efemérides: cuando le fue diagnosticado, cuando fue operada y, en este caso, cuando ha llegado la mejor noticia que podía imaginar: la finalización de su tratamiento oncológico. "Después de 25 meses y 34 goteos, es el último", asegura, mientras posa con el equipo del IVO que la ha acompañado en el tratamiento, encabezado por el doctor Sergio Sandiego, y, en su momento, la doctora Verónica González, que la operó y le "salvó la vida". Con la enfermedad en camino de derrota también había mostrado realidades normalmente ocultas, como la preparación de una operación tan delicada, en las que deja entrever sus actitud siempre positiva.

Gratitud

En su último mensaje ha mostrado su gratitud "a mi familia, a la cantidad de amigos que habéis estado ahí, a las personas que me habéis animado, a los falleros que me han dado su brazo y su cariño" y remata asegurando, ahora que pasa a revisiones trimestrales sin tratamiento que "empieza una nueva historia".

Entre gotero y gotero ha participado en todos los actos de fallera mayor, en procesiones, visitas y convivencias, ha presentado preselecciones, ha visto como se estrenaba un pasodoble a su nombre y, en definitiva, ha exteriorizado, a base siempre de imágenes de optimismo, sus ganas de vivir.

Ahora ella misma ha afirmado que los 25 de noviembre son su nuevo cumpleaños, el día que fue sometida a la operación de radiocirugía crebral. "La vida es un regalo, por muchos obstáculos que se interpongan, así que pienso disfrutarla y vivirla lo mejor que sepa y pueda". Toda esa torrentera de mensajes -que no suponen la retransmisión de la enfermedad, sino una forma de estimulación a todos los que se encuentran en situaciones parecidas- la han convertido en un ejemplo de lucha y "coaching". No ha dudado en participar en eventos solidarios e inundar de mensajes. "Me he convertido en una mejor versión de mi misma, más fuerte y más capaz. Todo pasa por algo y la vida sigue. Así que hay que seguir sonriendo".