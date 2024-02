Las falleras mayores de València, María Estela Arlandis y Marina García, ponen rumbo de vuelta a casa tras vivir una de las experiencias más especiales, por diferente y por sus enormes connotaciones, que van a vivir a lo largo del año. El viaje-reportaje con Levante-EMV para el Extra de Fallas les ha permitido recibir, todas a la vez, muchas sensaciones nuevas. Porque causar admiración y curiosidad -en dosis variables según las personas- se condimenta con ese doble input que supone ser reconocidas o no serlo. Dentro de esa moraleja final que se tiene cuando se realizan estos viajes de carácter europeo: las enormes posibilidades que suponen como imagen de la fiesta y el enorme camino que hay por realizar todavía.

Levante-EMV cree en ello y en que no hay mayor o mejor portavocía. Como quedó demostrado el primer día, cuando acudieron a la embajada de España en Portugal y fueron recibidas y tratadas con dignidad de alto cargo.

Un cargo sin fronteras

La última tanda del reportaje gráfico ha permitido completar un "book" que sirve para dejar palpablemente que el de falleras mayores es un cargo sin fronteras. Que incrustar a ambas en unos entornos no habituales, fuera de su zona de confort, es factible y que su resultado es inmejorable.

Excursión en Alfama

María Estela y Marina han completado su periplo de valenciana en las calles de Alfama, callejeando por algunos de los lugares más típicos del Lisboa antiguo.

Precisamente fue en Alfama donde se produjo uno de los momentos que no hay año que no se produzca: "No me lo creo. ¡Pero si sois las falleras mayores de València!". No importa en qué lugar de Europa viajen. Siempre va a haber un grupo de valencianos no que las conozca, sino que las reconozcan. Un grupo de València capital, otro de Picassent, de Albalat de la Ribera, una joven de Torrent. "Soy de la falla Sant Gregori. ¡Te sigo en Instagram!" le dice a María Estela. O valencianos de encuentro continuo. "Es la tercera vez que nos cruzamos con vosotras". La sensación nos la describen. "De verdad, puedes ser más o menos fallero o directamente no serlo, pero verlas y verlas aquí es increíble".

Y el cierre, sesión "vintage"

Y concluida la larga sesión de valenciana, una última tanda más sencilla pero no menos impactante para un álbum de imágenes. Una sesión vintage para una ciudad que tiene ambientaciones que trasladan en el tiempo. Tal como se hizo el pasado año con Laura Mengó y la corte mayor, cuando el lugar se presta a ello, se rescata del armario ropero el estilismo de la Cabalgata de Reyes. No hace tanto tiempo, la ciudad de Lisboa era escenario del rodaje de El Tiempo Entre Costuras.

Reportajes multimedia y la gran cita del 9 de marzo

Entornos de calles empedradas, tranvías, construcciones antiguas, sirve para completar del último capítulo de un libro que iremos desvelando en diferentes piezas multimedia, pero que tendrán su contenido principal dentro de ese gran contenedor que es la edición del Extra de Fallas del 9 de marzo, que estará en los quioscos de forma gratuita con el ejemplar del diario.

Una videoconferencia muy especial

En la intimidad del hotel se aprovechó para celebrar otro "evento": una videoconferencia con las componentes de la corte de honor para comunicarles lo que llevaban días, semanas, esperando: conocer en qué va a consistir su reportaje. Siguiendo esta misma línea de portavocía, a María Estela y la corte les espera otro desplazamiento. En este caso, un destino nacional que sirve de relación, hermanamiento y extensión de la palabra Fallas. A juzgar por la reacción de todas ellas, les ha gustado mucho.

Durante semanas llevaban todas ellas haciendo cábalas. No en vano, y es verdad reconocida, es uno de los momentos que más ilusión les hace y el reportaje más esperado para todas ellas. Porque son informaciones, inputs, que se van transmitiendo de una corte a otra. Ahora ya lo saben. Las infantiles también tendrán el suyo en territorio valenciano.