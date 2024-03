“Dedico una falla a la violencia machista porque yo también sufrí maltrato”

Ya se puede adelantar: en las Fallas 2024 habrá una escena de ninots que escandalizará a parte del público. Se trata de una violación. La comisión Universitat Vella-Plaça del Patriarca la plantará el 15 de marzo por la noche en Ciutat Vella y el autor de la obra, el valenciano Vicente Julián García, sacará la rabia acumulada durante años.

Su monumento está dedicado a ‘El cuento de la criada’, la novela que Margaret Atwood publicó en 1985 y HBO convirtió en serie de éxito. Una mujer sin rostro de cinco metros y medio escoltará la citada escena, cuyos protagonistas están inspirados en dos políticos conservadores, él con representatividad estatal y ella con relevancia en les Corts. El conjunto no se muesta porque la comisión y el artista quieren mantener el misterio.

"Cuando asesinan a una mujer quitan las pancartas. Me sabe muy mal"

“Es una falla muy personal. La he diseñado por todo lo que sucede con los ataques hacia a las mujeres. Cuando asesinan a una se quitan las pancartas o se ríen de las víctimas. Me sabe muy mal porque yo he sufrido malos tratos, a mí me han señalado y maltratado por ser gay, de modo que esas cosas me encienden”, explica el artista fallero, reciclado del escaparatismo y en el gremio desde 2019.

De toda la escena –los seguidores de la serie la entenderán enseguida–, el ninot más controvertido será, muy probablemente, el de un hombre de mediana edad con los pantalones por las rodillas. “Me tocó maquillarlo porque se le reconocía y podía meter en un problema a la comisión. Otros años se han visto culos y tetas y no ha pasado nada. Este año, como se ve un pene en erección, movieron la pieza de la exposición del ninot tres veces. No sabían dónde ponerla”, relata García.

"Después de sufrir malos tratos por parte de mi familia no tengo miedo de nada”

La situarán en la Plaza del Patriarca llegado el momento y entonces se evidenciará toda su carga explícita y simbólica. Porque la falla es un homenaje a las víctimas de violencia de género. Las criadas aparecen sin rostro para que todas las mujeres puedan identificarse. Y al lado hay un número con el dato de mujeres asesinadas desde que se tienen registros.

El QR del ninot ofrecerá, entre otra información, la siguiente leyenda: “2023, con 56 mujeres, se ha convertido en el año con mayor número de mujeres asesinadas por violencia de género. Un análisis más detallado del perfil de las víctimas nos permite constatar que el 60% son de nacionalidad española y un 40% de otras nacionalidades. Respecto a los agresores, el 54% son de nacionalidad española y el 46% son de otras nacionalidades. Las consecuencias de estos asesinatos se extienden a todo el entorno de las víctimas - hijos, familia, amigos- y, en definitiva, a la sociedad entera”.

Preguntado por posibles represalias tras la plantà, Vicente Julián afirma no tener miedo, más bien al contrario: “Pudiera ocurrir que la comisión no me renueve, pero es algo que he asumido. Después de que sufrí malos tratos incluso por parte de mi familia yo ya no tengo miedo de nada”, dice el artista fallero, cuya provocación le distanciará de su gremio: “Se están haciendo fallas Disney. Muy estéticas pero sin mensaje ni crítica”, lamenta.